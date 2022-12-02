«Это не может длиться вечно»: убийца девушки с сайта знакомств в Самаре второй раз отложил заседание суда из-за расстройства желудка

Мама убитой девушки уверена, что Мишустин опять симулирует и тянет время Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде вышли на финишную прямую по слушанию резонансного дела об убийстве Алены Кругловой в общежитии на Ново-Садовой, которое произошло летом прошлого года. На скамье подсудимых Евгений Мишустин, с которым девушка познакомилась в интернете за несколько дней до своей смерти. Молодой человек признался в зверской расправе над молодой самарчанкой, а в дальнейшем выяснилось, что на преступление его толкнула острая необходимость в деньгах для своей другой возлюбленной, которая заболела.

Дважды перенесли прения из-за диареи

1 декабря 2022 года суд должен был начать прения сторон по данному делу, но заседание пришлось перенести из-за здоровья обвиняемого. Евгений Мишустин пожаловался на недомогание и расстройство желудка, однако в медсанчасти СИЗО, где он находится на время суда, не нашли оснований госпитализировать его в больницу. Адвокат ходатайствовал на отложении прений, чтобы дать возможность его подзащитному выздороветь и принять участие в заседании.

Судья отложила слушание на сутки, а Мишустину посоветовала еще раз обратиться к медикам за помощью. Однако на следующий день подсудимый вновь попросил отложить заседание, так как его самочувствие не улучшилось за ночь.

- Я был у врача, мне поставили диагноз – ротавирус. У меня диарея, головные и суставные боли, а также общее недомогание. Однако температуры нет, поэтому у врачей нет оснований для госпитализации. Сейчас мне выдали антибиотики, буду продолжать лечение, - сказал Мишустин.

Присутствующие на заседании не поверили убийце

Присутствующие в зале были в недоумении – второй раз откладывается один из важнейших этапов судебного заседания. Мама Алены Кругловой, которая представляет потерпевшую сторону и приезжает на каждое заседание, не могла сдержать слез. Женщина пожаловалась журналисту «КП-Самара», что ей очень тяжело даются эти поездки в суд, так как она снова и снова вынуждена встречаться лицом к лицу с убийцей своей единственной дочери. Кроме того, мама погибшей живет в 70 км от Самары и каждый раз она приезжает на заседания, не жалея ни сил, ни времени, ни денег. Женщина уверена, что убийца нарочно затягивает процесс.

Судья с недоверием отнеслась к заявлению Мишустина о его состоянии здоровья. Прения были отложены до следующей недели, но в медсанчасть будет направлен запрос для подтверждения диагноза обвиняемого. Если на следующей неделе самочувствие Мишустина не стабилизируется, то судья будет принимать решение о проведении прений, исходя из заключения медицинских работников СИЗО.

- Это не может длиться вечно. И, к слову, когда у человека ротавирус, то температура является первым симптомом заболевания, - обратилась судья к Мишустину, когда покидала зал заседаний.

Напомним, ранее Мишустина уже уличали в симулировании диагнозов. В один из дней судебного следствия, он вдруг заявил, что слышит голос в голове. Судья вызвал психиатра, чтобы тот подтвердил диагноз обвиняемого. Однако эксперт не увидел в поведении молодого человека ничего необычного, что бы свидетельствовало на наличие у него психических отклонений. Врач-психиатр с многолетним опытом работы сказала, что все действия Мишустина больше походят на обычную симуляцию для получения выгоды. В данном случае он пытается избежать сурового наказания за убийство, придумывая несуществующие у себя симптомы.

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