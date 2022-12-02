В Самаре на Мехзаводе бездушные живодеры расстреляли целую стаю бродячих собак

Убитых собак любили на Мехзаводе Фото: из соцсетей

По-настоящему шокирующая история произошла в самарском поселке Мехзавод. В ночь с 22 на 23 ноября 2022 года неизвестные устроили массовый расстрел бродячих собак, которых несколько лет кормили неравнодушные местные жители. Ужасная расправа повторилась и 30 ноября. Шокированные местные жители рассказали о действиях бездушных живодеров в социальных сетях.

Несколько ночей расстреливали бездомных псов

Страшную картину наблюдали жители Мехзавода в ноябре 2022 года. Выйдя утром на улицу, они обнаружили тела убитых бездомных собак из мирной стаи, которая уже несколько лет обитала в поселке. Тела лежали по всему двору. Некоторым из псов удалось выжить после массового расстрела, но их состояние было критическим. На помощь животным пришла активистка Диана Лавренчук, которая отвезла полуживых собак в ветклинику и организовала сбор денег на операции и лечение животных в стационаре.

- Для кого-то это просто собаки, но для нас они - Друзья, которые рады тебе в любую погоду, которые встречают тебя на улице, виляя хвостом, и провожают до дома, подпрыгивая от радости при виде вкусняшек, - говорит Диана. – Не первый год мы делили с ними улицы нашего поселка, старались накормить, обогреть, вылечить и даже проводили спасательные операции. Но несколько ночей все изменили – теперь на улицах Мехзавода для наших любимцев стало небезопасно.

Неравнодушные самарцы отвезли раненых псов в ветклинику Фото: из соцсетей

Активисты спасают выживших

Раненые собаки, которым удалось выжить, сейчас находятся под наблюдением ветеринарных врачей в реабилитационном центре «ФлагманВет». Впереди им предстоят обследования, диагностика и долгое лечение. В настоящее время волонтеры собирают посильную помощь для того, чтобы животные быстрее восстановились.

- У одной из собак серьезное ранение, что спровоцировало передом нижней челюсти. Собаке по кличке Белка нужен особенный уход, в том числе специальное питание. Ей можно есть только фарш из курицы, индейки или говядины без костей, - рассказывает активистка.

У Белки сломана челюсть, ей нужно особое питание Фото: из соцсетей

В стационаре "ФлагманВет" журналисту "КП-Самара" рассказали, что из пяти попавших к ветеринарам расстрелянных собак две находятся в тяжелом состоянии.

- Одна из них беременная, пуля прошла ей через позвоночник, - рассказали в реабилитационном центре. - Еще у одной пуля прошла через голову и вышла через глаз. У трех остальных состояние лучше.

За две ночи, когда неизвестные устраивали стрельбу, погибли три собаки. В настоящее время проводится экспертиза, результаты которой активисты позже передадут в полицию. Жительница Мехзавода Диана рассказала нам, что убитые собаки были не агрессивные, а одна из них с клипсой о стерилизации. Девушка в шоке от произошедшего, ведь стая уже много лет живет во 2-ом квартале и совершенно не беспокоит местных жителей. По словам самарчанки, были единичные жалобы на местных собак, но в основном от людей, которые просто боятся такого соседства. Диана вместе с другими активистами давно следит за бездомными псами, они были практически все стерилизованы и неагрессивны. До сих пор никто не может понять, за что убили животных, которые ничего плохого людям не делали.

Активные жители поселка написали заявления в полицию, в настоящее время проводится проверка. Самарцы не собираются закрывать глаза на произошедшее и будут добиваться справедливого наказания для людей, причастных к безжалостной расправе.

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