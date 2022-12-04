Пробивались через ледовые поля: на Волге под Самарой спасли рыбаков на терпящем бедствие катере

Спасательная операция затянулась на несколько часов. Фото: ПСС Самарской области
В Самарской области обычная зимняя рыбалка едва не обернулась печальным исходом. Трое мужчин вышли на Волгу, однако их судно сломалось. На помощь рыбакам выехала поисково-спасательная служба. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ПСС.
Эта история произошла в субботу, 3 декабря 2022 года. День выдался довольно благоприятным: температура воздуха варьировалась в пределах -10…-15 градусов, однако сильные заморозки обошли регион стороной. Осадков не ожидалось, и трое жителей региона решили посвятить выходной рыбной ловле. Они выехали на аэроглиссере на протоку реки Волга в Сызранском районе, в районе острова Лопатино. Однако рыбалка была недолгой: судно получило повреждение.
– Аэроглиссер потерял управление, оставаться с ним на льду было опасно. Вызов дежурному поступил в 12:35. Для эвакуации рыбаков вышел спасательный катер, – рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.
Рыбаки терпеливо ждали спасения, однако до конца операции оставалось еще несколько часов.
По данным региональной ПСС, до протоки Прорезная спасатели добрались довольно быстро – путь лежал по открытой воде. По мере приближения к месту ЧП добираться было все сложнее. Дело в том, что протока оказалась буквально скована льдом.
– Для того, чтобы катер подошел к пострадавшим на максимально близкое расстояние, спасателям пришлось пробиваться через ледовые поля, – уточнили в ПСС Самарской области.
К счастью, история получила благополучный исход. Спасательную операцию удалось завершить спустя практически пять часов. В 17:20 рыбаков забрали и доставили на спасательную станцию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.