Пробивались через ледовые поля: на Волге под Самарой спасли рыбаков на терпящем бедствие катере

Спасательная операция затянулась на несколько часов. Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области обычная зимняя рыбалка едва не обернулась печальным исходом. Трое мужчин вышли на Волгу, однако их судно сломалось. На помощь рыбакам выехала поисково-спасательная служба. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ПСС.

Управление было потеряно посреди протоки

Эта история произошла в субботу, 3 декабря 2022 года. День выдался довольно благоприятным: температура воздуха варьировалась в пределах -10…-15 градусов, однако сильные заморозки обошли регион стороной. Осадков не ожидалось, и трое жителей региона решили посвятить выходной рыбной ловле. Они выехали на аэроглиссере на протоку реки Волга в Сызранском районе, в районе острова Лопатино. Однако рыбалка была недолгой: судно получило повреждение.

– Аэроглиссер потерял управление, оставаться с ним на льду было опасно. Вызов дежурному поступил в 12:35. Для эвакуации рыбаков вышел спасательный катер, – рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Рыбаки терпеливо ждали спасения, однако до конца операции оставалось еще несколько часов.

Протока оказалась скована льдом

По данным региональной ПСС, до протоки Прорезная спасатели добрались довольно быстро – путь лежал по открытой воде. По мере приближения к месту ЧП добираться было все сложнее. Дело в том, что протока оказалась буквально скована льдом.

– Для того, чтобы катер подошел к пострадавшим на максимально близкое расстояние, спасателям пришлось пробиваться через ледовые поля, – уточнили в ПСС Самарской области.

К счастью, история получила благополучный исход. Спасательную операцию удалось завершить спустя практически пять часов. В 17:20 рыбаков забрали и доставили на спасательную станцию.

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