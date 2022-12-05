Потолок обрушился на площади 6 кв. м. / Фото: ПСО Самары
В ночь на воскресенье, 4 декабря 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. В одной из квартир дома № 28 по улице Воронежской частично обрушился потолок. К сожалению, не обошлось без пострадавших. «КП-Самара» собрала в одной статье все, что сейчас известно о данном происшествии.
Все случилось около двух часов ночи. Жильцы дома мирно спали, когда внезапно в комнату квартиры № 5 на верхнем этаже влетел потолок. Он лишь чудом не обрушился на кровать.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:21. На улице Воронежской, 28 произошло частичное обрушение потолочного перекрытия на площади 6 кв. м. Пострадал 35-летний мужчина. Ему оказали первую медицинскую помощь. Жизнеобеспечение жильцов дома не нарушено, эвакуация не проводилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Из-за чего рухнул потолок, пока не ясно. По данным прокуратуры, дом, где произошло обрушение, был построен в 1951 году. Он не признан аварийным. Здание, рассчитанное на 10 квартир, обслуживает УК «ПЖРТ № 11».
Происшествие чудом обошлось без жертв / Фото: прокуратура Самарской области
- Прокуратура района организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия. Она проверит исполнение жилищного законодательства. По результатам будут приняты необходимые меры реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным городской администрации, угрозы обрушения несущих конструкций здания нет. Расселение жильцов не требуется. Мужчине, который пострадал из-за падения потолка, назначили амбулаторное лечение.
По словам местных жителей, это уже не первое ЧП в данном доме. Ранее было обрушение перекрытия в другом подъезде.
- Дом рушится, а его до сих пор не признают аварийным. Каждую дождливую погоду течет с потолков. Крышу пора новую делать, а тут только дырки латают, - пишут горожане в соцсетях.
Дом, где произошло обрушение потолка, был построен в 1951 году / Фото: прокуратура Самарской области
На понедельник, 5 декабря 2022 года, запланировано собрание с жильцами дома. На нем должны решить, что делать со зданием дальше. На мероприятии будет присутствовать замглавы Промышленного района Самары Николай Блинков. Он курирует вопросы ЖКХ и благоустройства, гражданской защиты, муниципального жилищного контроля.
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