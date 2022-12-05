Потолок обрушился на площади 6 кв. м. / Фото: ПСО Самары

В ночь на воскресенье, 4 декабря 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. В одной из квартир дома № 28 по улице Воронежской частично обрушился потолок. К сожалению, не обошлось без пострадавших. «КП-Самара» собрала в одной статье все, что сейчас известно о данном происшествии.

Рухнул посреди ночи

Все случилось около двух часов ночи. Жильцы дома мирно спали, когда внезапно в комнату квартиры № 5 на верхнем этаже влетел потолок. Он лишь чудом не обрушился на кровать.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:21. На улице Воронежской, 28 произошло частичное обрушение потолочного перекрытия на площади 6 кв. м. Пострадал 35-летний мужчина. Ему оказали первую медицинскую помощь. Жизнеобеспечение жильцов дома не нарушено, эвакуация не проводилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Дом старый, но не признан аварийным

Из-за чего рухнул потолок, пока не ясно. По данным прокуратуры, дом, где произошло обрушение, был построен в 1951 году. Он не признан аварийным. Здание, рассчитанное на 10 квартир, обслуживает УК «ПЖРТ № 11».

Происшествие чудом обошлось без жертв / Фото: прокуратура Самарской области

- Прокуратура района организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия. Она проверит исполнение жилищного законодательства. По результатам будут приняты необходимые меры реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным городской администрации, угрозы обрушения несущих конструкций здания нет. Расселение жильцов не требуется. Мужчине, который пострадал из-за падения потолка, назначили амбулаторное лечение.

В доме уже были обрушения

По словам местных жителей, это уже не первое ЧП в данном доме. Ранее было обрушение перекрытия в другом подъезде.

- Дом рушится, а его до сих пор не признают аварийным. Каждую дождливую погоду течет с потолков. Крышу пора новую делать, а тут только дырки латают, - пишут горожане в соцсетях.

Дом, где произошло обрушение потолка, был построен в 1951 году / Фото: прокуратура Самарской области

На понедельник, 5 декабря 2022 года, запланировано собрание с жильцами дома. На нем должны решить, что делать со зданием дальше. На мероприятии будет присутствовать замглавы Промышленного района Самары Николай Блинков. Он курирует вопросы ЖКХ и благоустройства, гражданской защиты, муниципального жилищного контроля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото и видео квартиры с разрушенным потолком на ул. Воронежской в Самаре

Жилой площади был нанесен заметный урон (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал