Мало снега и умеренный мороз: какая погода ждет самарцев в декабре и в новогоднюю ночь

В Самаре снег лег довольно рано Фото: Евгения ГУСЕВА

Средняя за месяц температура воздуха в декабре в Самарской области ожидается -7,4...-11,2 градусов, что на 1,4-1,7 градусов ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, сообщает Приволжское УГМС.

Более подробную погоду на декабрь мы нашли на сервисе Gismeteo.ru.

Прогноз погоды на первую декаду декабря

Первые десять дней первого зимнего месяца в Самаре будут морозными, но не экстремально. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-11 градусов, а ночью - в пределах -11...-15 градусов. При этом днем будет светить сверкающее зимнее солнце, и осадков не ожидается.

Никаких опасных погодных явлений в этот период в регионе не прогнозируется.

Прогноз погоды на вторую декаду декабря

Во второй декаде заметно потеплеет, но погода будет немного капризной. Восемь дней из десяти в светлое время суток столбик термометра не опустится ниже - 1 градуса, зато в другие два дня будет до - 10. Ночные температуры воздуха составят от -2 до - 12 градусов. Синоптики также обещают незначительные осадки.

Прогноз погоды на третью декаду декабря и новогоднюю ночь

Начало третьей декады снова будет морозным и малоснежным. С 20 по 25 декабря днем -9...-14 градусов, по ночам -11...-21 градусов. Самая холодная ночь будет 21 декабря. С 26 декабря начнется потепление с температурными скачками. Днем 0...-6 градусов, ночью 0...-13.

В новогоднюю ночь метеорологи предвещают весьма комфортную погоду: -3...-7 градусов и небольшой снег. Однко стоит помнить, что долгосрочные прогнозы могут не сбываться, потому что максимально точно погоду можно определить только на ближайшие несколько дней.