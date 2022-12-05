Когда дети выгнали из дома, пошел на преступление

Эдуард Викторович потерял все, но неравнодушные волонтеры помогают ему вернуться к нормальной жизни. Фото: БФ "Ты дома"

Трагическая история случилась в Самаре. Чернобылец пошел на преступление после того, как дети выгнали его из дома. Мужчина остался совсем один, лишился жилья, здоровья и даже документов. К счастью, неравнодушные люди дали ему верную подсказку – обратиться в благотворительный фонд «Ты дома», который помогает бездомным в Самаре. Благодаря волонтерам мужчина получил второй шанс и даже сумел восстановить давно потерянный паспорт.

Мошенники оставили без родительской квартиры и денег

Когда молодой самарец Эдуард Ш. много лет назад отправлялся ликвидировать последствия страшной аварии на Чернобыльской АЭС, он не мог даже представить, как несправедливо и жестоко обойдется с ним жизнь. В 1986 году молодой человек работал грузчиком на теплоходе «Карелия» - одном из четырех самарских кораблей, которые отправили на Припять после аварии и которые полгода служили плавучим домом ликвидаторам. После возвращения из Чернобыля жизнь пошла своим чередом. Череда несчастий и форс-мажоров началась со смерти матери Эдуарда в 2013 году. В этот момент их квартира как раз находилась в процессе продажи. Растерянный, убитый горем мужчина потерял бдительность и стал жертвой мошенников, которые оставили его без родительской квартиры и без денег.

Следующие два года Эдуард Викторович прожил у гражданской жены. Но в 2015 году не стало и ее. Едва мать скончалась, ее дети сразу же попросили гражданского супруга поскорее покинуть жилплощадь. То, что мужчине некуда было идти, их совсем не смутило – по закону Эдуард не имел никаких прав на квартиру своей последней возлюбленной. Стресс не прошел для пожилого мужчины даром – у чернобыльца случился инсульт. Выйдя из больницы, мужчина понял, что идти ему некуда.

- Он немного помыкался на улице, а потом не придумал ничего лучшего, как попытаться сесть в тюрьму, чтобы получить крышу над головой и горячую еду, - рассказала журналисту «КП-Самара» соцработник БФ «Ты Дома» Наталья Александровна. – Совершил одно мелкое преступление, попался, но отделался условным сроком. И тут же снова нарушил закон.

Полгода за решеткой и шесть – в трудовом доме

На этот раз план сработал – Эдуарда упекли за решетку. Правда, всего на полгода. Выйдя из колонии, мужчина вновь оказался один на один со своей бездомностью.

- Эдуард Викторович попробовал обратиться в Центр социальной адаптации в поселке Шмидта, но пробыл там совсем недолго, говорит - категорически не понравилось, - рассказывает Наталья Александровна. – После этого он угодил в трудовой дом и пробыл там долгие шесть лет. А когда здоровья совсем не осталось и работать больше не смог, снова оказался на улице – без документов, без денег, совсем один.

Самарец нашел себе уголок в одном из заброшенных зданий и стал перебиваться случайным заработками да подачками добрых людей. Бездомность затягивала.

Забыл про паспорт

В отчаянии мужчина обратился в Союз «Чернобыль». Там, в свою очередь, посоветовали фонд «Ты Дома».

- Когда Эдуард Викторович пришел к нам, выяснилось, что перенесенный инсульт и долгая жизнь на улице его сильно подкосили, - вспоминает Наталья Александровна. – Он совсем не помнил некоторые вещи. Например, рассказал, что паспорт получал только в 16 лет, в Советском союзе. Мы отправили запрос в МВД, но там не нашли данных о более новом паспорте. Тогда мы приготовились восстанавливать документы СССР, а это долгая и хлопотная процедура. Но по некоторым фразам поняли, что еще до смерти матери наш клиент получал социальные выплаты. А значит, данные о нем в государственной системе должны быть! Нам повезло – их удалось найти в районном отделе соцзащиты, где мужчина значился до 2014 года, а потом «выбыл в неизвестном направлении». С этими данными мы снова пошли в МВД и наконец сделали Эдуарду Викторовичу паспорт.

Как чернобылец, Эдуард Ш. мог бы претендовать на многие льготы и выплаты, вплоть до права на муниципальное жилье. Оформить пенсию, пройти медобследование, получить инвалидность, крышу над головой и средства к существованию. Все это было бы возможно, но только в одном случае - если бы у мужчины была регистрация. А для этого нужно жилье.

- Мы сейчас ищем законные возможности для того, чтобы наш клиент все же смог получить регистрацию, без нее невозможно оформить льготы, - рассказывает Наталья Александровна. – Конечно, там есть свои подводные камни, но мы искренне надеемся, что вместе с Союзом «Чернобыль» у нас получится помочь Эдуарду Викторовичу вернуться к нормальной жизни.

Помочь благотворительному фонды «Ты дома» можно здесь.

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