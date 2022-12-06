Замерзала на трассе с грудным ребенком: под Самарой полицейский спас попавшую в беду москвичку

У автомобилистки пробило колесо, когда она вместе с семьей возвращалась домой в Московскую область Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейский спас попавшую в беду москвичку с грудным ребенком. Автомобилистка едва не замерзла на трассе из-за пробитого колеса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пробило колесо по дороге домой

Все произошло ранним утром в конце ноября 2022 года. Девушка вместе с мамой и полугодовалой дочерью ехала на автомобиле «Форд Фокус» домой в Московскую область. Однако в районе поселка Рощинский случилось непредвиденное — у машины пробило колесо. Автомобилистка съехала на обочину и включила «аварийку». Самостоятельно разобраться с поломкой женщины не смогли, тогда они решили попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов.

Москвички провели на трассе довольно долгое время и начали замерзать. К счастью, в этот момент рядом с ними остановился один из водителей. Мужчина узнал, какая помощь требуется, пересадил женщин и ребенка в свою машину, чтобы те могли отогреться, и принялся за ремонт. На замену колеса у него ушли считаные минуты.

Спаситель оказался полицейским

Полицейский заметил попавших в беду людей по дороге на службу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Как выяснилось, на чужую беду откликнулся инспектор отдела информационного обеспечения УГИБДД старший лейтенант Максим Шепертицкий, который в тот момент ехал на службу. Москвички поняли, что им пришел на помощь полицейский, увидев форму на заднем сидении его авто.

Автомобилистка поблагодарила сотрудника полиции за его отзывчивость. Благодаря его помощи она вместе с мамой и ребенком благополучно добралась до дома. Позднее девушка написала письмо в адрес руководства УГИБДД: «Очень рада, что в вашем регионе есть такие хорошие люди!».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал