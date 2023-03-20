Короткий поводок и уборка экскрементов: новые правила выгула собак в Самарской области в 2023 году

Новые правила запрещают самовыгул собак, выгул собак без намордника и короткого поводка. Фото: Андрей АБРАМОВ

Последний документ, регламентирующий содержание домашних питомцев в 63-м регионе, был опубликован в 2019 году. С 2023 года требования к хозяевам собак ужесточаются. Рассказываем про новые правила выгула собак в Самарской области в 2023 году, как теперь нужно содержать и выгуливать домашних животных.

Новые правила содержания домашних животных в Самарской области в 2023 году

Владелец домашнего животного должен пресекать проявление агрессии со стороны своего питомца к людям, другим животным и чужому имуществу.

Запрещается держать четвероногих в местах общего пользования и на участках, которые не являются собственностью хозяина животного.

Собаки, содержащиеся на земельном участке, должны быть на привязи или в вольере, чтобы обеспечить безопасность окружающих. Можно обойтись без этих ограничений, если территория огорожена и пес не сможет самостоятельно выбраться за ее пределы.

Владелец домашнего животного также обязан принять меры, чтобы предотвратить появление нежелательного потомства.

Новые правила выгула собак в Самарской области в 2023 году

Новые правила запрещают самовыгул собак, выгул собак без намордника и короткого поводка (не более чем на 1 метр от хозяина) в общественных местах, в том числе транспорте, оставлять животных на улице без присмотра. На привязи можно, но не более 30 минут. Потенциально опасные собаки должны носить намордник и в других местах, за исключением огороженных территорий, принадлежащих хозяевам животных.

Отныне пушистым друзьям человека запрещено заходить на детские и спортивные площадки, пляжи и соцобъекты. Хозяин собаки обязан убирать за ней экскременты и мусор.

Тот, кто выгуливает собаку, должен быть трезвым и дееспособным.

Указанные правила не касаются собак-поводырей. Намордник и поводок тоже не нужны, если собака перевозится в специальном контейнере.