Магнитные бури в Самаре в апреле 2023: даты, как отразится на здоровье, как подготовиться к магнитным бурям

Магнитная буря может сказаться на здоровье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 ожидаются три магнитные бури, которые в совокупности продлятся шесть дней. Рассказываем, когда именно прогнозируют магнитные бури в Самаре в апреле 2023 года и как к ним подготовиться.

Когда в Самаре будут магнитные бури в апреле 2023

В апреле 2023 года прогнозируют три малых геомагнитных бури, сила которых составит 4 балла. Первая из них настигнет нас уже 1 апреля. Вторая прогнозируется 21-22 апреля, а третья - с 25 по 27 апреля. Эти вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и настроения у некоторых жителей Самарской области.

Также в апреле 2023 будут слабые магнитные бури силой в 3 балла. Они ожидаются со 2 по 6, 11, 16, 20, 23, 28 и 29 апреля. Их влияние мы вряд ли ощутим на себе.

Как подготовиться к магнитной буре

Магнитная буря 1, 21, 22, 25-27 апреля 2023 может сказаться на здоровье жителей Самарской области. Особенно осторожными стоит быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.

Но даже некоторые здоровые в целом горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

Впрочем, большинство людей вообще не ощутит на себе каких-либо физиологических изменений.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.