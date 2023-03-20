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Экономика20 марта 2023 12:30

Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время

Ведущие эксперты холдинга «БКС Мир инвестиций» выступят на конференции в Тольятти и ответят на главный финансовый вопрос в текущей ситуации: «Как инвестировать в России сейчас?»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты оценят состояние российского фондового рынка и его возможности, а также представят развернутый аналитический обзор рынков акций США и Китая.

Это первая в регионе конференция такого масштаба с участием ключевых аналитиков одной из крупнейших инвестиционных компаний страны – «БКС Мир инвестиций». В числе спикеров – директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко, замдиректора по инвестиционной аналитике Константин Черепанов, руководитель по развитию бизнеса Дмитрий Пивоваров, главный экономист БКС Наталья Лаврова и аналитик по международным рынкам акций Игорь Герасимов.

Встреча в Тольятти состоится 22 марта в 18:00 по адресу: Южное шоссе, 165, Технопарк «Жигулевская долина», конференц-зал «Тритон». Для участия в конференции нужна предварительная регистрация. Мероприятие могут посетить инвесторы из Тольятти, Самары и других городов.

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БИЗНЕС-ПРЕСС