«Уложил» за 30 секунд: самые яркие моменты первенства России по греко-римской борьбе

Организаторы турнира счастливы, что смогли помочь талантливым ребятам взять новую высоту в их спортивной биографии. Фото: Евгений ГЛАДКОВ.

Новые участники «Новой высоты»

С 14 по 16 марта в самарском Дворце Спорта им. В.В. Высоцкого прошло первенство России по греко-римской борьбе среди молодежи до 18 лет «Новая высота». Соревнование посвящено памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта и проводится уже в четвертый раз. За эти годы в нем приняли участие около 2 тысяч молодых спортсменов, и турнир зажег немало спортивных звезд, среди которых есть серебряный призер чемпионата России и мастер спорта международного класса.

- Нам не стыдно за нашу работу. Мы счастливы, что несмотря ни на что, можем проводить такие мероприятия, которые укрепляют наш регион и Россию. Боевой дух и суверенитет куется в том числе с участием этих ребят, - подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.

Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин исполнил авторскую песню о борцах и тренерах воевавших за Россию. Фото: Евгений ГЛАДКОВ.

В этом году в турнире участвовали 475 спортсменов из 61 субъекта РФ. В том числе – ребята из ДНР и ЛНР.

- Несмотря на все сложности, жизнь продолжается, и наши ребята пусть под бомбежкой, но по-прежнему занимаются спортом. Большая благодарность организаторам за приглашение на соревнования и шанс проявить себя, - поделился тренер сборной ДНР Владимир Дегтярев.

- У нас греко-римская борьба – самый перспективный вид спорта, вместе с малышами занимается около 50 человек, - рассказал борец Дмитрий Скорников из города Снежное. - Недавно отремонтировали спортзал, стало приятнее тренироваться. Очень рад выступить здесь. Чувствую легкое волнение, но ничего не загадываю: главное – показать красивую борьбу.

Приветствуя участников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, при поддержке которого проводится турнир, отметил, что первенство несомненно даст новый импульс в развитии участников и их спортивных достижений. И действительно: среди гостей первенства был старший тренер молодежной сборной РФ по греко-римской борьбе Ислам Дугучиев. Ребята, которые смогли максимально проявить себя, получили шанс попасть в сборную страны.

Турнир проводится при поддержке Правительства Самарской области. Фото: Евгений ГЛАДКОВ.

Яркие моменты

В этих соревнованиях было все. Победа «всухую» со счетом 10:0 за 30 секунд схватки. Безумно напряженные поединки, когда соперники каждый миг из трех минут шли «ноздря в ноздрю» по баллам и заставляли публику изрядно поволноваться. «Валидольные» истории, в которых неуловимо в какую-то долю секунды наступал глобальный перелом ситуации, и отстающий выгрызал победу у лидирующего. Можно сказать, что проходных поединков не было вообще.

- Все самые лучшие борцы России собрались здесь, - поделился Ислам Дугучиев. – А мы постарались построить эти соревнования так, чтобы показать всю зрелищность, которая свойственна этому виду спорта.

На турнире не было «проходных» поединков. Фото: Евгений ГЛАДКОВ.

В этом году впервые в истории греко-римской борьбы поединки проходили сразу на четырех коврах. Это доводило градус эмоций почти до кипения.

- Я отбираю у своих ребят гаджеты по вечерам, чтобы они высыпались. Сон – самый лучший допинг, успокаивает нервную систему, - поделился секретом олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, Заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян, который привез на соревнования сборную из 37 спортсменов из Московской области. – Можно бороться мышцами, но можно и, главное, нужно бороться головой, выстраивать тактику, контролируя каждый свой шаг и, не останавливаясь, доводить до конца. Для этого нужна холодная голова. Ребята это делают, это замечательно.

Знаковым моментом стала встреча участников первенства со спортивной легендой, трижды олимпийским чемпионом, героем России Александром Карелиным.

- Для меня особо приятно, что Федерация спортивной борьбы Самарской области организовала это мероприятие так, что зал полон зрителей из числа сверстников тех ребят, которые выступают на коврах. Это замечательный двусторонний педагогический процесс, когда борцы чувствуют поддержку, а зрители видят, как можно проявить себя в таком замечательном виде жизни, как спорт, - поделился Карелин.

Александ Карелин — один из вдохновителей турнира и его бессменный куратор. Фото: Евгений ГЛАДКОВ.

Награды не только выходящим на ковер

К слову, Карелин был одним из инициаторов создания этого первенства. То, что он не оставляет без внимания развитие юношеского спорта и лично курирует подобные мероприятия, встречается с юниорами и эмоционально заряжает их, очень ценно. Именитому борцу вручили награду от Федерации – такой же кубок, каким награждали победителей «Новой высоты».

- Давно уже не выхожу на ковер и не получаю таких наград, но тут приятно, - пошутил чемпион.

Такой же знак был вручен бессменному генеральному партнеру первенства генеральному директору ГК «Волгаттрансстрой» Вячеславу Сонину.

- Единоборство для пацанов - это самое главное: чем больше их придет в спортзал, тем меньше будет проблем на улице, - поделился Сонин.

На официальной церемонии первенства были вручены знаки мастеров спорта международного класса борцам Абу Гуданатову и Павлу Белкину – это был прекрасный мотивирующий пример для юных участников соревнований.

Еще один примечательный момент турнира: лучшим судьей соревнований была признана женщина судья Всероссийской категории по спортивной борьбе, мастер спорта Анастасия Маркуца. И коллег, и публику. И спортсменов покорила ее включенность, самоотдача и профессионализм.

Спортивный праздник завершился. До новых высот!