Прозрачные топы и две сумки сразу: что будет модно весной 2023 в Самаре

Настало время убрать в дальний угол шерстяные свитера и шарфы и одеться полегче.

Весна в Самаре хоть и со скрипом, но вступает в свои права. Настало время убрать в дальний угол шерстяные свитера и шарфы и одеться полегче. Стилист Илона Голуб рассказала, что будет модно весной 2023 в Самаре.

Какие платья и юбки будут в моде в Самаре весной 2023

Особенно актуальны в этом сезоне будут платья с вырезами и разрезами.

- Эта волна ностальгии 2000-х до сих пор с нами. Лучше выбирать одноцветные варианты, а уровень оголенности регулировать на свой вкус, - советует Илона Голуб.

Также в тренде трикотажные платья макси длины - отличный вариант в межсезонье. Останется лишь добавить классные аксессуары по настроению - и образ готов!

Особенно популярны этой весной юбки макси. Они могут быть из костюмной ткани, из денима, плотного хлопка. Носим их с казаками, высокими сапогами, лоферами, сандалиями.

Длинная юбка из денима с разрезом - тренд наступившего сезона.

Удобные макси платья снова в моде весной 2023.

Какие брюки будут в моде в Самаре весной 2023

Этой весной смело надеваем брюки-карго, широкие кожаные брюки, брюки цвета горького шоколада. Обратите внимание на так называемые брюки bootcut - модель, в которой обжатая верхняя часть, как леггинсы, и расширяемая от колена до низа штанина.

Свободные брюки не только ультрамодные, но еще и очень удобные.

Какие блузы и топы будут в моде в Самаре весной 2023

Новый и основной тренд у топов этой весной - прозрачность. Дизайнеры предлагают нам внедрить прозрачные топы в повседневные образы. Актуальны топы-сетки, тонкий полупрозрачный трикотаж, кружева и топы из деликатного шелка. По-прежнему писком моды считаются топы с открытыми плечами или на одно плечо, романтические и игривые блузы с рюшами и оборками, корсеты из денима.

Джинсовый топ - must have этой весны.

Какие сумки будут в моде в Самаре весной 2023

Если говорить о модных сумках этой весной, то это будут большие макси сумки, сумки из денима, сумка-луна, мягкие сумки, напоминающие подушку, сумки графичной формы.

- Если говорить о классных, модных стилизациях, то можно носить две сумки сразу - берем одну большую и одну микросумочку. Главное, чтобы они были в одной цветовой гамме или, наоборот, контрастировали, - объясняет Илона Голуб.

Стилисты рекомендуют обзавестись этой весной сумкой графической формы.

Какая бижутерия будет в моде в Самаре весной 2023

При выборе модной бижутерии обратите внимание на крупный жемчуг - он всегда будет покупкой на все времена. Стилизуйте его нестандартно: с джинсой, кожей, можно даже добавить в спортшик-образы.

Также актуальны колье-чокеры, тонкие цепочки, очень длинные серьги, кольца с крупными цветными камнями, напоминающие кристаллы.

Любители колец могут ликовать - перстни с крупными камнями снова в тренде.

О том, какая верхняя одежда будет в моде весной 2023, читайте на сайте samara.kp.ru.