Прозрачные топы и две сумки сразу: что будет модно весной 2023 в Самаре

Настало время убрать в дальний угол шерстяные свитера и шарфы и одеться полегче.
Весна в Самаре хоть и со скрипом, но вступает в свои права. Настало время убрать в дальний угол шерстяные свитера и шарфы и одеться полегче. Стилист Илона Голуб рассказала, что будет модно весной 2023 в Самаре.
Какие платья и юбки будут в моде в Самаре весной 2023
Особенно актуальны в этом сезоне будут платья с вырезами и разрезами.
- Эта волна ностальгии 2000-х до сих пор с нами. Лучше выбирать одноцветные варианты, а уровень оголенности регулировать на свой вкус, - советует Илона Голуб.
Также в тренде трикотажные платья макси длины - отличный вариант в межсезонье. Останется лишь добавить классные аксессуары по настроению - и образ готов!
Особенно популярны этой весной юбки макси. Они могут быть из костюмной ткани, из денима, плотного хлопка. Носим их с казаками, высокими сапогами, лоферами, сандалиями.
Длинная юбка из денима с разрезом - тренд наступившего сезона.
Удобные макси платья снова в моде весной 2023.
Какие брюки будут в моде в Самаре весной 2023
Этой весной смело надеваем брюки-карго, широкие кожаные брюки, брюки цвета горького шоколада. Обратите внимание на так называемые брюки bootcut - модель, в которой обжатая верхняя часть, как леггинсы, и расширяемая от колена до низа штанина.
Свободные брюки не только ультрамодные, но еще и очень удобные.
Какие блузы и топы будут в моде в Самаре весной 2023
Новый и основной тренд у топов этой весной - прозрачность. Дизайнеры предлагают нам внедрить прозрачные топы в повседневные образы. Актуальны топы-сетки, тонкий полупрозрачный трикотаж, кружева и топы из деликатного шелка. По-прежнему писком моды считаются топы с открытыми плечами или на одно плечо, романтические и игривые блузы с рюшами и оборками, корсеты из денима.
Джинсовый топ - must have этой весны.
Какие сумки будут в моде в Самаре весной 2023
Если говорить о модных сумках этой весной, то это будут большие макси сумки, сумки из денима, сумка-луна, мягкие сумки, напоминающие подушку, сумки графичной формы.
- Если говорить о классных, модных стилизациях, то можно носить две сумки сразу - берем одну большую и одну микросумочку. Главное, чтобы они были в одной цветовой гамме или, наоборот, контрастировали, - объясняет Илона Голуб.
Стилисты рекомендуют обзавестись этой весной сумкой графической формы.
Какая бижутерия будет в моде в Самаре весной 2023
При выборе модной бижутерии обратите внимание на крупный жемчуг - он всегда будет покупкой на все времена. Стилизуйте его нестандартно: с джинсой, кожей, можно даже добавить в спортшик-образы.
Также актуальны колье-чокеры, тонкие цепочки, очень длинные серьги, кольца с крупными цветными камнями, напоминающие кристаллы.
Любители колец могут ликовать - перстни с крупными камнями снова в тренде.
О том, какая верхняя одежда будет в моде весной 2023, читайте на сайте samara.kp.ru.