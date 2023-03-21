Согревалась теплом тел животных: в Самаре собаки помогли одинокой пенсионерке пережить зиму в полуразрушенном доме

Бригада спасателей два дня вызволяла истощенных собак из затопленного талыми водами дома Фото: Скриншот с видео

В Самаре произошла печальная и трогательная история, героями которой стали одинокая пенсионерка, ее четвероногие питомцы и старый аварийный дом. О ней стало известно совершенно случайно, когда соседи, устав слушать душераздирающий вой и лай собак, вызвали ловцов.

Лаем просили о помощи

История, о которой пойдет речь, произошла в частном секторе поселка Мехзавод. В одном из домов на улице Совхозной, который уже давно находится в аварийном состоянии, жила бабушка за 90 лет. В один из дней пенсионерке стало плохо, и ее увезли на скорой в больницу.

Через какое-то время из старого дома начали доноситься вой и лай собак. Как выяснилось, у пожилой самарчанки было несколько питомцев, которые остались одни взаперти. Кормить их было некому. Неравнодушные соседи позвонили в ветеринарный центр «ФлагманВет» и попросили о помощи.

Ужасная картина

Перед глазами прибывшей на место бригады ловцов-спасателей открылась ужасная картина. Дом, где жила пенсионерка, оказался полуразрушен. Повсюду была сгнившая мебель и разбросана ветошь. Кроме того, весь двор и жилище затопили талые воды.

Местные жители рассказали ловцам, что в доме нет отопления. Всю зиму бабушка согревалась теплом тел животных. Она прижималась к собакам, чтобы не умереть от холода.

Спасательная операция заняла два дня

Спасатели обнаружили во дворе и жилище семь истощенных собак. Им пришлось вытаскивать животных по пояс в воде. Операция по вызволению четвероногих заняла два дня. Сейчас все они в безопасности и в тепле – в приюте «ФлагманВет». За ними присматривают специалисты.

По словам соседей, хозяйку собак – пенсионерку – недавно выписали из больницы. В свой полуразрушенный и затопленный дом она не вернулась. У женщины нашлись родственники, которые приютили ее у себя.

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