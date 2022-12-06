Стала известна программа детских мероприятий в Самаре на новогодние каникулы 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимние каникулы 2023 в Самаре, как и во всей России, пройдут с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Мы знаем, чем заняться в Самаре в новогодние каникулы в эти десять дней отдыха, если вы не уедете из города. Публикуем полную программу мероприятий и расскажем, куда сходить с детьми.

Новогодние постановки в театрах и концертных залах Самары будут проходить практически на протяжении всех каникул. Многие спектакли будут сопровождаться небольшими представлениями с участием Дед Мороза и Снегурочки.

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»

Когда: 29 декабря в 19.00, 30 декабря в 15.00 и 19.00

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодгвардейская, 222)

Билеты: 1200-4500 руб.

Какой Новый год без Щелкунчика? В ледовом шоу «Щелкунчик» по сказке Гофмана главные роли в спектакле исполнят фигуристы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Волшебная книга Деда Мороза»

Когда: 29 декабря в 14.00, 30 декабря в 11.00, 2 января в 14.00, 3-4 января в 14.00, 5 января в 12.00 и 14.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 400-500 руб.

Новогоднее представление из двух частей: хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе ОДО и яркое представление на сцене.

«Волшебная лампа Аладдина»

Когда: 3 января, 11.00, 14.30, 17.30

Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 400-1500 руб.

Мюзикл для детей, созданный специально для театра оперы и балета. Простой портной Аладдин пробирается во дворец, чтобы увидеть прекрасную царевну Будур. Но неожиданно становится свидетелем злого заговора Главного Визиря, который хочет завладеть троном и жениться на Будур. Джинн из Волшебной лампы поможет спасти царевну. Но где ее отыскать?

«Золотой ключик»

Когда: 5 января, 11.00, 14.00

Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 400-1500 руб.

Замечательный детский спектакль под музыку Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина. Деревянный озорной мальчик Буратино ищет золотой ключик и борется за справедливость.

«История Кая и Герды»

Когда: 5 января в 19.00, 6 января в 12.00 и 18.30

Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 300-1600 руб.

Нестареющая классика. Спектакль по мотивам сказки Ганса Христана Андерсена (6+). Это волшебная сказка вызовет восторг не только у детей, но и у взрослых.

«Конек-горбунек»

Когда: 29, 30 декабря, 2-7 января, 11.00 и 14.00

Где: Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 400-1000 руб.

Новогоднее музыкальное представление по мотивам сказки Павла Ершова будут показывать почти каждый день каникул в удобное дневное время.

«Холодное сердце»

Когда: 7 января в10.00 и 13.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билеты: 500-2000 руб.

Новогодний семейный мюзикл в исполнении лучших актеров театров Москвы. За 20 минут до начала представлений в фойе всех маленьких зрителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой.

«Алиса в стране чудес»

Когда: 8 января в 15.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 500-2000 руб.

Первый в истории иллюзионный спектакль-сказка с профессиональными фокусами и иллюзиями. Девочка Алиса сталкивается с волшебным зеркалом и попадает в чудесный мир.

«Сны Алисы»

Когда: 29-30 декабря, 3-8 января в 10.00, 13.00 и 16.00

Где: «СамАрт», новая сцена (Льва Толстого, 109)

Билеты: 450 руб.

Квест сновидений по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. Сон девочки Алисы наполнен невероятными приключениями и удивительными персонажами. Вместе со смелой девочкой зрители нырнут в кроличью нору и последуют за белым кроликом.