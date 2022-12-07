В Самаре подвели итоги Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проходит в Самарской области с 2015 года. Фото: ООО «РИТЭК»

Уже восьмой год подряд в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ» Компания выделяет крупную сумму на благие дела неравнодушных самарцев. Начиная с 2015 года, нефтяники поддержали 526 добрых инициатив, направленных на решение социальных проблем региона. Чтобы воплотить их в жизнь, авторы идей получили в общей сложности 120 миллионов рублей. Принести пользу землякам могут негосударственные некоммерческие организации, государственные, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. В этом году на суд жюри поступила 231 заявка по трем номинациям: 45 проектов - «Экология», 126 - «Духовность и культура», 60 - «Спорт».

Организаторами конкурса выступили ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Добро дорогу найдет

За восемь лет конкурс стал по-настоящему действенным инструментом для преобразований к лучшему: отреставрированные дома культуры, благоустроенные скверы, новые спортивные площадки появились в городах и муниципальных районах Самарской области.

Так, в прошлом году поддержку нефтяников, а вместе с ним и вторую жизнь получил один из красивейших родников Самарской области, выходящий на поверхность близ села Чувашское Урметьево (Челно-Вершинский район). Подземный источник отчаянно нуждался в помощи человека: водосток его зарос илом, а территория - травой, ивняком и мусором. Администрация сельского поселения решила принять участие в лукойловском конкурсе. Проект «Живи, Родник, Живи» победил - грант в 355 тысяч рублей позволил решить проблему комплексно: этим летом родник был очищен, его территория благоустроена. Спуск к источнику отсыпали щебнем и оснастили удобной лестницей, а рядом построили новый бассейн для скопления воды и беседку для отдыха. Теперь сельчане используют родниковую воду в качестве питьевой.

Еще 300 тысяч, полученные в прошлом году на реализацию проекта «Спорт - это круто!», были использованы при строительстве спортивной площадки для жителей села Два Ключа Исаклинского района. Теперь сельчане всех возрастов могут заниматься здесь на различных тренажерах, установленных в живописном местечке прямо под открытым небом.

Площадка в селе Два Ключа стала популярным местом для занятий спортом среди детей и взрослых. Фото: ООО «РИТЭК»

Также жители губернии по достоинству оценили проект «Приятного отдыха!», реализованный в Похвистнево Реабилитационным центром для инвалидов «Доблесть». В центр приезжают поправить здоровье люди с ограниченными возможностями здоровья со всей области. Для отдыха здесь созданы хорошие условия, да и место красивое - экологически чистый уголок природы, в котором находится учреждение, окружен деревьями и кустарниками. Однако подолгу гулять здесь мог не каждый из-за отсутствия лавочек. В Похвистнево уже был удачный опыт участия в конкурсе социальных и культурных проектов. В разные годы в нем побеждали школы, детские сады и другие организации города. Воодушевившись успехами земляков, реабилитационный центр представил свой проект - в номинации «Экология». Задумку сделать жизнь пациентов более насыщенной и близкой к природе экспертный совет оценил и поддержал. Грант в размере 300 000 рублей помог сделать парк любимым местом отдыха: благодаря заасфальтированным дорожкам он стал доступен для инвалидов-колясочников; на территории появились удобные скамейки и беседки со столами и лавочками. А для того, чтобы он и впредь оставался экологически чистым, здесь появились урны и несколько баков для ТКО.

- Огромное спасибо организаторам конкурса и нашей команде, которая так упорно стремилась к победе, - говорит директор РЦ «Доблесть» Юлия Борисова. - Уверена, получившийся результат благотворно скажется на здоровье наших гостей!