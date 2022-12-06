Реакции, форматирование текста, темная тема и кастомные фоны для чатов: ОК добавили новые возможности в сервисе «Сообщения»

Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций.

Одноклассники представили обновленный функционал для общения в соцсети. Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.

Реакции на сообщения помогут быстро отреагировать на ту или иную фразу собеседника без необходимости отправлять лишние сообщения в чат. В первый день запуска пользователи поставили более 100 тысяч реакций: самым популярным стал эмодзи «класс» – его выбирали в половине случаев. В будущем набор эмодзи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования.

Также пользователи ОК теперь могут форматировать текст в сообщениях, чтобы подчеркнуть содержание: расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом.

Для тех, кто любит кастомизировать внешний вид приложения, ОК добавили выбор фона переписки как для определенного чата, так и для всех чатов одновременно. Установить фон из списка можно на всех платформах, а на iOS и Android – еще и выбрать собственные изображения для фона из галереи.

Кроме того, для более комфортного чтения и экономии заряда устройства в соцсети можно установить темную тему в сообщениях. Функция доступна на всех платформах.

По собственным данным социальной сети, каждый третий житель России общается со своими друзьями и близкими внутри ОК. В 2022 году в топ-5 самых активных городов по отправке сообщений в ОК вошли Москва, Краснодар, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Новый функционал делает общение миллионов пользователей социальной сети еще более комфортным и дает возможность самовыражаться.

Одноклассники продолжают серию глобальных обновлений социальной сети. Так, в июле этого года ОК представили крупное обновление в интерфейсе мобильных приложений. Теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя, а навигация внутри ОК стала еще удобнее. В том же месяце соцсеть представила новые инструменты для публикации лонгридов внутри социальной сети, чтобы медиа, авторы и блогеры ОК смогли создавать и форматировать полноценные статьи с помощью удобного редактора.