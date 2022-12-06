Народный хореографический коллектив АНТРЕ из Чапаевска покорил публику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился губернский фестиваль «Рожденные в сердце России». Заключительный масштабный Гала-концерт собрал на сцене Самарского академического театра оперы и балета более 600 артистов, которые через песни и танцы познакомили зрителей с красотой народных традиций и национальной культуры. Показываем самые яркие фото красочного Гала-концерта «Рожденные в сердце России».

Народный фольклорный ансамбль "Вольница" из Сергиевского района выступил на Гала-концерте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекордное число зрителей

В Год культурного наследия народов России главной темой программы VIII Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» стало сохранение этнокультурного многообразия и национальной самобытности. Аудитория, которую собрал фестиваль в этом году, можно считать рекордной – концерты посетили более 110 тысяч человек, в том числе жители отдаленных сел.

В холле выставили лучшие работы лауреатов итоговой выставки декоративно-пракладного творчества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, фестиваль проводится с 2013 года при поддержке Правительства Самарской области. В 2022 году в нем приняли участие в общей сложности 369 самодеятельных творческих коллективов из разных уголков Самарской области - всего 4673 артистов. Они показали свои концертные программы с 1 по 16 апреля 2022 года на площадках в Самаре, Тольятти, Отрадном, Чапаевске, Сергиевске, Кинеле и Сызрани.

Врио министра культуры обратилась к участникам с приветствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вековые традиции и реальные истории

Жюри предстоял непростой выбор. Однако в итоге лучшие из лучших все же были определены. В номинации «Муниципальные районы» 3-е место заняли Борский и Шенталинский районы, 2-е место - Богатовский и Кошкинский. А победителем был признан Сергиевский район.

Перед зрителям выступил образцовый хореографический фестиваль "Жемчужинки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В номинации «Городские округа» третье место досталось Новокуйбышевску, второе – Чапаевску. Первое место получил Кинель. А Гран-при фестиваля за программу «Мы будем жить» получил Тольятти.

И зрители, и жюри единогласно признали: каждый номер, представленный участниками фестиваля – настоящая жемчужина, открывающая новые грани этнокультурного многообразия и самобытности населяющих Самарскую область народов. В каждом номере нашли свое отражение их вековые традиции поколений и жизненные истории.

Выступление народного татарского ансамбля Ак Каен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Фестиваль привлек людей, которые искренне любят самобытное творчество, - отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина. - Главная ценность фестиваля сегодня в глубоких театрализованных концертных программах. Они посвящены героям, человеческим судьбам и историям родного села.