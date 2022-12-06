Народный хореографический коллектив АНТРЕ из Чапаевска покорил публику
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре завершился губернский фестиваль «Рожденные в сердце России». Заключительный масштабный Гала-концерт собрал на сцене Самарского академического театра оперы и балета более 600 артистов, которые через песни и танцы познакомили зрителей с красотой народных традиций и национальной культуры. Показываем самые яркие фото красочного Гала-концерта «Рожденные в сердце России».
Народный фольклорный ансамбль "Вольница" из Сергиевского района выступил на Гала-концерте
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рекордное число зрителей
В Год культурного наследия народов России главной темой программы VIII Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» стало сохранение этнокультурного многообразия и национальной самобытности. Аудитория, которую собрал фестиваль в этом году, можно считать рекордной – концерты посетили более 110 тысяч человек, в том числе жители отдаленных сел.
В холле выставили лучшие работы лауреатов итоговой выставки декоративно-пракладного творчества
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Напомним, фестиваль проводится с 2013 года при поддержке Правительства Самарской области. В 2022 году в нем приняли участие в общей сложности 369 самодеятельных творческих коллективов из разных уголков Самарской области - всего 4673 артистов. Они показали свои концертные программы с 1 по 16 апреля 2022 года на площадках в Самаре, Тольятти, Отрадном, Чапаевске, Сергиевске, Кинеле и Сызрани.
Врио министра культуры обратилась к участникам с приветствием
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вековые традиции и реальные истории
Жюри предстоял непростой выбор. Однако в итоге лучшие из лучших все же были определены. В номинации «Муниципальные районы» 3-е место заняли Борский и Шенталинский районы, 2-е место - Богатовский и Кошкинский. А победителем был признан Сергиевский район.
Перед зрителям выступил образцовый хореографический фестиваль "Жемчужинки"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В номинации «Городские округа» третье место досталось Новокуйбышевску, второе – Чапаевску. Первое место получил Кинель. А Гран-при фестиваля за программу «Мы будем жить» получил Тольятти.
И зрители, и жюри единогласно признали: каждый номер, представленный участниками фестиваля – настоящая жемчужина, открывающая новые грани этнокультурного многообразия и самобытности населяющих Самарскую область народов. В каждом номере нашли свое отражение их вековые традиции поколений и жизненные истории.
Выступление народного татарского ансамбля Ак Каен
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Фестиваль привлек людей, которые искренне любят самобытное творчество, - отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина. - Главная ценность фестиваля сегодня в глубоких театрализованных концертных программах. Они посвящены героям, человеческим судьбам и историям родного села.