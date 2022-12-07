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Общество7 декабря 2022 6:00

Rocket «Good Price» - ресторан для особенного Нового года

Рассказываем, почему это удачный выбор для встречи главного праздника года с коллегами
Жанна ВАЛЮТИНА
Этот красивый зал вмещает 50 человек

Этот красивый зал вмещает 50 человек

Что объединяет новогодние корпоративы любого предприятия? Дружеская атмосфера, бесконечные разговоры за большим столом, звон бокалов, предвкушение чего-то нового и гордость за прошлогодние итоги. И если в начале у всех на кончиках пальцев только предвкушение праздника, то в конце это буря эмоций и удовольствие от проведенного вместе времени. А чтобы праздник удался и под бой курантов вас ничто не отвлекало, нужно правильно подойти к выбору места. Для тех, кто предпочитает традиционные уютные, просторные залы, в которых гости не будут чувствовать себя чужими, можно посоветовать ресторан Rocket на проспекте Ленина, 16. Здесь 4 отдельных зала, которые подойдут для проведения любого мероприятия, будь то свадьба, банкет, юбилей и уж тем более новогодний корпоратив. Каждый из них вмещает от 8 до 80 человек:

Фото: Рокет.

Фото: Рокет.

И не думайте, что придется натыкаться то и дело на незнакомцев из другого зала. У них тоже праздник, но все-таки свой. Ресторан это понимает, поэтому организовал пространства так, чтобы гости имели возможность не пересекаться между собой. Это только ваше мероприятие и правила на нем устанавливаете вы.

Блюда из авторского меню понравятся всем. Его составлял шеф-повар - знаток разных кухонь: Кавказской, Европейской, Паназиатской. Впрочем, выбирать вам. Вы можете проконсультироваться с менеджером, который поможет составить меню под ваш индивидуальный бюджет.

Средний чек на 1-го человека составит 1600 руб., вот что вы получите за эти деньги:

Изучить меню ресторана

Напитки собственного производства ваш кончик языка будет ощущать еще долгое время. Яркие насыщенные вкусы, терпкие приглушенные нотки или дерзкие оттенки - выбирайте сами. В особенный новый год - особенные напитки.

Фото: Рокет.

Фото: Рокет.

Rocket находится в центре города, поэтому проблем с логистикой не будет. А для любителей погулять дружной компанией после правильно встреченного нового года, отлично подойдет набережная - стоит лишь спуститься немного вниз к Волге.

Забронировать зал: +7 (987) 955-20-95

Сайт: https://rocket-samara.ru/new_g

Вконтакте: https://vk.com/rocketgoodprice

Все блюда по 290р.

Канал о еде с любовью https://t.me/Rocket_beer_grill

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