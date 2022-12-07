Rocket «Good Price» - ресторан для особенного Нового года

Этот красивый зал вмещает 50 человек

Что объединяет новогодние корпоративы любого предприятия? Дружеская атмосфера, бесконечные разговоры за большим столом, звон бокалов, предвкушение чего-то нового и гордость за прошлогодние итоги. И если в начале у всех на кончиках пальцев только предвкушение праздника, то в конце это буря эмоций и удовольствие от проведенного вместе времени. А чтобы праздник удался и под бой курантов вас ничто не отвлекало, нужно правильно подойти к выбору места. Для тех, кто предпочитает традиционные уютные, просторные залы, в которых гости не будут чувствовать себя чужими, можно посоветовать ресторан Rocket на проспекте Ленина, 16. Здесь 4 отдельных зала, которые подойдут для проведения любого мероприятия, будь то свадьба, банкет, юбилей и уж тем более новогодний корпоратив. Каждый из них вмещает от 8 до 80 человек:

Фото: Рокет.

И не думайте, что придется натыкаться то и дело на незнакомцев из другого зала. У них тоже праздник, но все-таки свой. Ресторан это понимает, поэтому организовал пространства так, чтобы гости имели возможность не пересекаться между собой. Это только ваше мероприятие и правила на нем устанавливаете вы.

Блюда из авторского меню понравятся всем. Его составлял шеф-повар - знаток разных кухонь: Кавказской, Европейской, Паназиатской. Впрочем, выбирать вам. Вы можете проконсультироваться с менеджером, который поможет составить меню под ваш индивидуальный бюджет.

Средний чек на 1-го человека составит 1600 руб., вот что вы получите за эти деньги:

Изучить меню ресторана

Напитки собственного производства ваш кончик языка будет ощущать еще долгое время. Яркие насыщенные вкусы, терпкие приглушенные нотки или дерзкие оттенки - выбирайте сами. В особенный новый год - особенные напитки.

Фото: Рокет.

Rocket находится в центре города, поэтому проблем с логистикой не будет. А для любителей погулять дружной компанией после правильно встреченного нового года, отлично подойдет набережная - стоит лишь спуститься немного вниз к Волге.

Забронировать зал: +7 (987) 955-20-95

Сайт: https://rocket-samara.ru/new_g

Вконтакте: https://vk.com/rocketgoodprice

Все блюда по 290р.

Канал о еде с любовью https://t.me/Rocket_beer_grill

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