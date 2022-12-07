Выкрал из тайника тети полмиллиона и спрятал под деревом

Мужчина решил позаимствовать у родственницы деньги и попал под уголовную статью Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские раскрыли дерзкое преступление. У местной предпринимательницы исчезли более полумиллиона рублей. Деньги находились в тайнике. На нем нашли отпечатки, которые не принадлежали ни самой женщине, ни ее супругу.

Все случилось в ноябре 2022 года в Исаклинском районе. В один из дней 59-летняя ИП решила проверить свой тайник, который находился в комнате ее частного дома. В нем она хранила крупную сумму денег – 526 тысяч рублей, завернутые в красный пакет. Ни свертка, ни сбережений на месте не оказалось.

Женщина заподозрила в краже своего племянника – 30-летнего продавца-консультанта одного из ООО. Сбережения пропали после того, как он оставался дома один – помогал родственнице готовить накладные. Мужчина знал о тайнике, но тетя не разрешала заходить в комнату, где он находился. Женщина попыталась воззвать к совести родича, но тот настаивал, что ничего не крал.

Когда убедить племянника вернуть деньги не вышло, предпринимательница обратилась в полицию. Правоохранители обнаружили на тайнике отпечатки пальцев преступника. Также они нашли свидетеля, который видел, как родственник женщины что-то спрятал под деревом в парке.

Преступник закопал сверток с крупной суммой денег под деревом в парке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители наведались домой к мужчине и задержали его. Он рассказал, что хотел позаимствовать у тети немного денег. Он не знал, что в пакете находится более полумиллиона рублей. Растерялся, увидев столь крупную сумму. Часть денег он все-таки забрал и потратил на собственные нужды, остальное закопал под деревом.

В отношения жителя Исаклинского района, который ранее не был судим, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, максимальное наказание, которое может ему грозить, - до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. К слову, сверток с деньгами полицейские нашли и вернули законной владелице.

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