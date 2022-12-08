Администрации Жигулевска не удалось добиться вывода сел из состава нацпарка «Самарская Лука»

Попытка мэрии получить в муниципальную собственность участки сел Ширяево и Бахилова поляна не удалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрации Жигулевска не удалось вывести из состава национального парка «Самарская Лука» ряд земельных участков. Речь идет о площадках, расположенных на территории сел Ширяево и Бахилова поляна. Арбитражный суд Самарской области отклонил иск мэрии.

Планы по выводу сел побережья Волги – Ширяево, Богатыря, Зольного, Солнечной поляны и Бахиловой поляны – из нацпарка появились уже давно. К примеру, весной 2021 года администрация Жигулевска обратилась в ТУ Росимущества и попросила безвозмездно передать в муниципальную собственность три земельных участка: один площадью 615 кв. м в селе Ширяево с/о «Ягодка» и еще два площадью 377 и 370 кв. м в селе Бахилова поляна на улице Весенней, 6 и 4а. Однако ведомство отказало.

ТУ Росимущества указало, что данные земельные участки входят в границы нацпарка «Самарская Лука» с 1980-х годов и не подлежат передаче в муниципальную собственность. Администрация Жигулевска не согласилась с этим решением и подала иск в арбитражный суд. Она потребовала признать отказ незаконным и обязать ведомство передать участки сел побережья Волги в муниципальную собственность. Но и здесь чиновники не нашли поддержки.

– «Самарская Лука» – особо охраняемая природная территория федерального значения. Она относится к объектам федеральной собственности. Изъятие земель и других природных ресурсов национального парка запрещается, – говорится в материалах дела на сайте арбитража.

В ноябре 2022 года суд отказал мэрии в удовлетворении иска. При этом данное решение еще может быть обжаловано. Чиновники могут подать апелляцию в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, ранее администрация Жигулевска объявила публичные слушания, пытаясь заручиться поддержкой общественности в вопросе вывода сел побережья из состава «Самарской Луки». Один из главных аргументов мэрии – снятие ограничений, которые статус нацпарка накладывает на оформление земли и недвижимости. Однако многие местные жители выступили против идеи властей. Не поддержали инициативу чиновников и представители «Самарской Луки». Они заявили, что препятствий для оформления земли нет – эту проблему сняли недавние изменения в законодательстве.

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