НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» поддержал ученых на 20 млн рублей

В Самаре было подписано соглашение между Роспатентом, Управляющей компанией НОЦ «Инженерия будущего» - АНО «Институт регионального развития» и Самарским университетом по патентному сопровождению проекта газотурбинного двигателя Фото: предоставлено НОЦ «Инженерия будущего»

В 2022 году НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» выдал предприятиям инновационные сертификаты на общую сумму в 20 млн рублей. Это одна из мер поддержки науки и стимулирования патентования научных разработок. Инновационный сертификат предоставляется предприятию реального сектора экономики. Оно может заказать разработки на сумму гранта, необходимые исследовательские, опытно-конструкторские изыскания в университетах. Средства получает университет, а результат интеллектуального труда - предприятие и возможность реализовать его на рынке. Инновационный сертификат помогает покрыть расходы на регистрацию патента, аналитику и разведку.

А затраты на патентную аналитику нужны, говорит представитель Центра патентного ландшафта НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего, заведующая кафедры социальных систем и права Самарского университета, доцент, к.ю.н. Надежда Развейкина. И это один из факторов, почему вузы не спешат регистрировать свои изобретения. Также на патентную активность влияют внешние обстоятельства, такие как пандемия и политическая ситуация, в которой мы пребываем, санкции, введенные в отношении РФ.

Еще один тормозящий фактор - незнание «кухни» патентования. Нередки случаи, когда на получение патента уходит до 1,5 лет. Это связано с неправильно поданной заявкой, недостающими документами и т.п. Чтобы ускорить этот процесс, в России были созданы центры предварительной экспертизы.

- Такая возможность появилась недавно. Было принято постановление, по которому вузы и научные организации могут проводить предварительную экспертизу. Она не является обязательной, но она облегчает изобретателю процесс общения с Федеральным институтом промышленной собственности, который регистрирует изобретения. Предварительная экспертиза помогает сократить срок рассмотрения заявок, повысить их качество и тем самым быстрее получить патент, - говорит Надежда Развейкина.

Самарский проект отобрали для эксперимента

Также правительство РФ запустило эксперимент по экспертно-аналитическому сопровождению научно-технических проектов в рамках системы раннего реагирования Роспатента. Самарская область стала его участником. По стране были отобраны три перспективных проекта, которые будут проанализированы и детально проработаны для их дальнейшего патентования и реализации. Один из них - самарский.

Выбор проекта для проведения эксперимента был сложный и многоступенчатый, было много кандидатов. В итоге выбрали НОЦ «Инженерия будущего». Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. А также сам проект Самарского университета по созданию газотурбинного двигателя малой мощности, имеющий большой потенциал.

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