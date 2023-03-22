Каряка одобряет: «Крылья Советов» и сборная Медиалиги назвали составы на матч в Самаре

В отличие от матча с "Амкалом", против сборной Медиалиги "Крылья" сыграют основным составом. Фото: ПФК "Крылья Советов"

24 марта, в пятницу, в 19.00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между «Крыльями Советов» и сборной Медиалиги. Обе команды объявили, какими составами будут участвовать в матче.

Без Солдатенкова и Бобра

В отличие от игры двухлетней давности в Самаре с другим представителем медиафутбола — клубом «Амкал», «Крылья Советов» будут представлены не ветеранами, а действующим составом, играющим в Премьер-лиге и Кубке России с привлечением игроков молодежки.

Не будет только Александра Солдатенкова и Ивана Бобра, уехавших соответственно в первую и юношескую сборные России.

Состав «Крыльев Советов»:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.

Защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Артур Загородников, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Александр Зуев.

Нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Никита Хлусов, Егор Тоцкий.

Экс-самарцы в сборной

Состав сборной Медиалиги:

Вратари: Иван Зириков («БроукБойз»), Александр Будаков («Родина Медиа»).

Защитники: Никита Чичерин (GOATS), Акоп (Fight Nights), Георгий Тигиев, Виталий Дьяков, Илья Давыдов (все – «БроукБойз»), Дмитрий Кузькин, Арсений Левшук (оба – «Амкал»), Артем Поникаров («Родина Медиа»).

Полузащитники: Максим Казанков (GOATS), Арсений Капитанов («БроукБойз»), Прокоп, Анатолий Катрич (оба – «Амкал»), Кирилл Бирюков, Дмитрий Лушников, Виталий Комисов, Евгений Севостьянов (все – «Титан»), Алекс Нани («Родина Медиа»), Вадим Цай (ФК «10»).

Нападающие: Норик Авдалян (Fight Nights), Даниил Макеев («БроукБойз»), Карат, Дуб (оба – «Амкал»), Хантер («Родина Медиа»), Кутуз («Титан»).

В сборной Медиалиги обращают на себя внимание три фамилии. Это вратарь Александр Будаков и защитники Никита Чичерин и Георгий Тигиев. Все они играли в свое время за «Крылья Советов», как и один из тренеров этой сборной Антон Соснин. Тигиев за небольшое время пребывания в Самаре успел еще и попасть в скандальную историю — его подозревали в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Каряка: мне будет интересно

Тренером команды «Родина Медиа», в которой играет вратарь Александр Будаков, является легенда самарских «Крыльев» Андрей Каряка. Он предположил, что матч в Самаре повысит медийную репутацию прежде всего «Крыльев Советов» и будет интересным.

- В сборной МФЛ играют неплохие ребята, но «Крылья», скорее всего, победят. Может быть, Осинькин захочет дать больше игровой практики ребятам, которые получают мало времени на футбольном поле, а может, на два тайма выставит разные составы. Я напрямую связан с Медиалигой, поэтому мне интересно будет посмотреть эту игру и увидеть, что из этого получится, - приводит слова Каряки Metaratings.ru.

Фанаты возвращаются

На игре ожидается присутствие и представителей активных фанатских движений, бойкотирующих матчи премьер-лиги и Кубка России из-за введения Fan ID.

- Это наш уникальный шанс выплеснуть эмоции и поддержать нашу команду с первой до последней минуты, как в старые добрые, - говорится в сообщении, распространенном в соцсетях.

Стоимость билетов на матч «Крыльев» со сборной Медиалиги — 100 рублей. Все собранные средства будут направлены в помощь игроку «Амкала» Никите Финито, который проходит курс химиотерапии, борясь с лейкемией.