«Предбанкротный» «Пассажиравтотранс» может вернуться на самарские маршруты в 2023 году

В Самаре автобусы могут вернуть ПАТу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующем году на рынке автобусных перевозок по муниципальным маршрутам Самары могут произойти изменения. Конкуренцию компании «СамараАвтоГаз» может составить пребывающее уже несколько лет на грани банкротства МП «Пассажиравтотранс».

Такую вероятность развития событий на днях озвучил на заседании комитета городской думы зам. руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. По его словам, сейчас почти все долги предприятия уже погашены, окончательный расчет с кредиторами произойдет в 2023 году, после чего «Пассажиравтотранс» будут возвращать к профильной деятельности. На данный момент ПАТ зарабатывает только на сдаче в аренду производственных площадей и автобусов, остающихся на балансе.

- Постараемся стать участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы на льготных условиях и при софинансировании из местных бюджетов закупить новый подвижной состав. После этого можно будет выходить на торги и бороться за городские или дачные маршруты наравне с коммерческими перевозчиками, - заявил чиновник.

На предприятии «СамараАвтоГаз», которое с 2018 года обслуживает все без исключения муниципальные автобусные маршруты в областном центре, не ожидают в ближайшее время изменений по формату взаимодействия с администрацией Самары:

- Этот формат определяют власти. Наше предприятие продолжит работать по тем же контрактам. На следующий год у учредителей есть планы по обновлению подвижного состава и его оснащению новыми платежными терминалами.

Будут ли это терминалы по образцу тех, что сейчас установлены на нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутах, либо турникеты с проходом через переднюю дверь (то, от чего несколько лет назад отказались в Москве), - пока конкретики нет. Хотя примерно год назад частный перевозчик озвучивал как раз намерение установки турникетов. По неофициальной информации, именно с этой целью были организованы попытки «приучить» пассажиров входить в автобусы через переднюю дверь. Встреченные самарцами в штыки.

Сейчас в ООО «СамараАвтоГаз» говорят о планах уже с осторожностью:

- Не хотим заранее что-то анонсировать, так как экономическая ситуация меняется каждый день, и приходится корректировать работу здесь и сейчас.

Но произойдут ли на рынке автобусных пассажирских перевозок в Самаре реальные изменения в ближайшие годы — большой вопрос.

Андрей Ишмуратов, председатель Центра общественного взаимодействия, признался в беседе с корреспондентом «КП-Самара», что не видит в возвращении «Пассажиравтотранса» реальной перспективы:

- Надо понимать, что предприятие не работает уже почти пять лет, там нужно практически все воссоздавать с нуля, начиная с набора персонала. А это требует серьезных финансовых вливаний — готовы ли на это власти?

По мнению эксперта, к «СамараАвтоГазу» как к перевозчику у руководства города и области нет каких-то принципиальных претензий и нынешний формат сотрудничества властям в целом удобен.

- Мне кажется, если риторика о возвращении ПАТ к обслуживанию муниципальных маршрутов и имеет смысл, то лишь с точки зрения воздействия на «СамараАвтоГаз». Чтобы частный перевозчик не чувствовал себя монополистом, понимал возможность конкуренции и не завышал условий при новых торгах, - считает Андрей Ишмуратов.