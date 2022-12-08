«Это наша общая победа»: тольяттинец Дмитрий Лаздин признан яхтсменом года в России

Дмитрий уверенно обошел соперников и впервые принес награду Самарской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Сочи были подведены итоги Национальной премии Всероссийской федерации парусного спорта «Яхтсмен России 2022». За почетную награду боролись 7 девушек и 6 юношей. В их числе – воспитанник тольяттинского яхт-клуба «Дружба» Дмитрий Лаздин. Спортсмен уверенно обошел соперников, получил звание яхтсмена года в России и впервые принес победу Самарской области.

Ранняя тяга к спорту и медаль в 5 лет

Любой вид спорта – это сочетание красоты, выносливости и здоровья. Однако парусный спорт значительно выделяется среди остальных. Он окутан ореолом романтики, чувством свободы, единения с природой. Многие интересуются парусом с раннего детства, однако Дмитрий Лаздин пошел дальше остальных. Он пришел в парусный спорт пятилетним крохой.

– У нас вся семья занимается парусным спортом, мой супруг является мастером-спорта и четырехкратным победителем России. Дима всегда был с нами на сборах, соревнованиях. Естественно, у него появился интерес, – рассказывает мама и по совместительству тренер Дмитрия Галина Лаздина.

Первым судном маленького Димы стала яхта класса «Кадет». Она представляет собой двухместный швертбот с парусным вооружением. В экипаж яхты входят два человека: опытный рулевой и шкотовый. Юный спортсмен опробовал себя в качестве последнего – несмотря на то, что обычно в этой роли ребята начинают ходить под парусом в возрасте 8-9 лет. Именно тогда Дмитрий выиграл первую медаль на Первенстве города Тольятти.

– В тот момент для меня это было очень весело – солнце светит, вода плещет. От меня же практически ничего не зависело. Страха не было, даже наоборот: все рассказывают, что я бы очень спокоен, все легко переносил, – поделился Дмитрий Лаздин. – В такой роли я проходил около двух лет, а дальше уже сам начал управлять яхтой. На тот момент мне исполнилось 7.

Начиная с семилетнего возраста Дмитрий начал ходить на одиночной яхте класса «Оптимист». Теперь результат зависел исключительно от него, работа стала сложнее.

– Я совершенствовался, постоянно тренировался. На яхте класса «Оптимист» я проходил до 15 лет. В 2015 году выиграл Первенство России, – отмечает Дмитрий.

Дмитрий Лаздин занимается парусным спортом с раннего возраста. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Материальное оснащение – основа для развития

Сегодня в копилке Дмитрия Лаздина множество наград российского и мирового уровней. Из свежих титулов – чемпион России в классе 470, победитель первенства России, серебряный призер Кубка России и призером Кубка Содружества. Спортсмен и семья признаются: упорство Дмитрия дало свой результат, однако важную роль в этом сыграл яхт-клуб «Дружба». Именно здесь молодой человек развивал свои таланты.

– В парусном спорте материальное оснащение играет важную роль. Мы очень зависим от яхт, парусов, и нам оказывают большую поддержку в этом плане. Благодаря «КуйбышевАзоту» в яхт-клубе «Дружба» созданы все условия для спортсменов, – подчеркнула Галина Лаздина. – Мы были на международных регатах в Аргентине, во Франции. И я могу честно сказать – такого клуба, как у нас, нет нигде.

Галина отмечает: благодаря надежной поддержке, она, как тренер, всегда спокойна за будущее юных спортсменов.

В копилке спортсмена множество почетных наград. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Это наша общая победа»

Сегодня Дмитрий представляет две спортивные школы – Тольяттинское отделение ГАУ «СШОР №6» и ГБУ СШОР по парусному спорту «Крестовский остров».

На Национальную премию его выдвинула Самарская федерация парусного спорта. Итоги состязания подводились с 18 по 25 ноября 2022 года. Свои голоса за кандидатов отдавали члены ВФПС, большинство из которых сделали выбор в пользу Дмитрия Лаздина. Победа стала по-настоящему общей: за 13 лет существования премии впервые яхтсменом года в России был признан спортсмен из Самарской области.

– Наш сын действительно одержим парусным спортом, и мы благодарны «КуйбышевАзоту» и яхт-клубу «Дружба» за возможности для развития парусного спорта. Эта победа – наша общая, – поделилась Галина.

Сам Дмитрий признается: премия была его мечтой. Несколько лет назад он восхищался победителями. Тогда же поставил себе цель, которую успешно достиг в 2022 году.

– Конечно, это очень престижно. Такие достижения имеют весомую ценность в карьере спортсмена. Сейчас я чувствую невероятный прилив сил от мысли о том, что я смог, добился того, чего хотел. Этот результат мотивирует меня на достижение высшей цели, – подвел итог Дмитрий Лаздин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.