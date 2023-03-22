Отыграли 24 очка, но забуксовали: «Самара» потеряла шансы на плей-офф Единой лиги ВТБ

У «Самары» осталась еще одна игра в регулярке, но она уже ничего для волжан не решает. Фото: БК «Самара».

Дебютный сезон в Единой лиги ВТБ для «Самары» фактически закончен. Осталась одна игра, но после поражения от саратовского «Автодора» дома самарцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

Отыгрались с -24

«Самара» боролась за попадание в плей-офф в группе Б. После первой части регулярного чемпионата сильнейшие команды попали в группу А, а шесть команд, занявших места в нижней части турнирной таблицы, бились за две оставшиеся путевки в матчи на вылет.

По сути вся борьба развернулась между четырьмя командами – «Пармой-Пари», «Автодором», «Енисеем» и «Самарой». Все решалось в последних матчах регулярного чемпионата, где самарцы – увы – уступили.

«Самара» начала обескураживающе: ошибки, промахи – и в итоге -11 в самом начале встречи. Первую четверть подопечные Сергея Базаревича проиграли 16:29, а в начале второй разрыв увеличился – 18:39.

- Мы с самого начала получили большой отрыв — всегда сложно возвращаться в игру, особенно с такой большой разницей, - признался после матча защитник «Самары» Джордан Теодор. - У нас и по сезону такая ситуация: мы очень медленно раскачиваемся и медленно начинаем — сегодня мы пострадали в том числе и из-за этого.

Постепенно хозяева разбегались, пристрелялись и начали догонять «Автодор». Причем выдали такой рывок, что отыгрались с -24. За две минуты до конца третьей четверти на табло горели 64:64, а вперед самарцев вывел трехочковый бросок Джеймса Энниса.

А вот в четвертом периоде что-то опять дало сбой. «Автодор» прибавил, «Самара» чуть подсела. В итоге – 83:87 в пользу гостей из Саратова.

Матч с «Енисеем» ничего не решает для «Самары»

- Я разочарован, мы не выполнили задачу, - скажет после матча главный тренер «Самары» Сергей Базаревич.

Единственный плюс, который наставник самарцев нашел в этом матче, - болельщики.

- Единственное, сегодня было 4347 болельщиков - это, конечно, несомненное достижение клуба. Нас поддерживали. К сожалению, мы надежд не оправдали, - сказал Базаревич.

Из-за этого поражения «Самара» откатилась на четвертое место в группе Б. Впереди еще игра с «Енисеем», запланированная на 26 марта, но шансов залететь в зону плей-офф у волжан нет даже теоретических. В отличие от «Енисея». Красноярцы еще могут поспорить с «Пармой» и «Автодором» за место в топ-2 группы Б.

Теперь в «Самаре» будут думать, куда двигаться дальше. Под вопросом и дальнейшая работа Сергея Базаревича в «Самаре».

- Мое будущее? Я не выполнил задачу, которая передо мной стояла, поэтому это зависит от разговора с руководством. Хотя у меня контракт еще на год, - прокомментировал ситуацию Базаревич.

В любом случае, сезон еще не закончен, впереди матч с «Енисеем», а уже после него все и будет решаться.