Мартовская «жара» и прогноз на половодье: синоптики рассказали, что происходит с погодой в Самаре и чего ожидать

В 2023 году реки в Самарской области вскрылись почти на месяц раньше обычного Фото: Анна ИЛЮШИНА

Перекрыт абсолютный максимум

День 21 марта 2023 года оказался рекордно теплым для этой даты за всю историю наблюдений за погодой в регионе. До этого самым жарким 21 марта было в 1990 году. Перекрытие максимальным показателей произошло по всем станциям наблюдения.

Жарче всего оказалось в Безенчуке — плюс 13,5 градуса, это выше показателя 33-летней давности на 2,1 градуса.

Максимальное превышение по сравнению с прежним рекордом произошло в Тольятти — на целых 3,3 градуса жарче. В 1990 году в этот день в городе было 9,4 градуса тепла, в 2023-м — 12,7.

В Самаре новый рекорд составил плюс 11,7 градуса, что на 1,2 градуса выше прежнего максимума.

Половодье — почти на месяц раньше обычного

Еще более впечатляет интенсивность процесса таяния льда и снега. Как рассказал начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь Приволжского УГМС Вячеслав Демин, подъем уровней воды на реках Самарской области начался в этом году 10-14 марта, что опережает средние многолетние данные на 18-24 дня!

Реки Кондурча, Сок, Чапаевка, Чагра, Большой Иргиз, Украинка, Малый Кинель уже прошли пики весеннего половодья в период с 14 по 19 марта. Это раньше средних значений на 23-28 дней, то есть почти на месяц.

На большинстве рек области за последние сутки наблюдается уже понижение уровня воды. Прибывает вода пока на реках Большой Черемшан, Самара и Кутулук.

«Рекордсменка» по прибыли уровня воды этой весной — река Чагра, в ней прибыль над меженной отметкой достигала 6 метров 63 сантиметров.

На Куйбышевском водохранилище у Тольятти уровень воды достиг 50 метров 61 сантиметра — это выше нормы на 151 см.

На Саратовском водохранилище у Самары Волга достигает глубины 28,51 м, это даже ниже нормы на 33 см. Но здесь ситуация поменяется после сбросов воды через плотину Жигулевской ГЭС.

На масштабы паводка влияет множество факторов. Один из них — глубина промерзания почвы. Прошедшей зимой в Самарском регионе этот показатель достигал 89 см при норме 79 см. На интенсивность прибытия талых вод повлияло и резкое повышение температуры воздуха.

- Судя по текущей ситуации и прогнозам, уже скоро снег и талые воды сойдут, это не продлится долго, - считает Вячеслав Демин.

Когда отключат батареи?

Сроки окончания отопительного сезона, зависящие от средней температуры воздуха по региону, энергокомпании устанавливают сами. Норматив отключения тепла — три дня со средней температурой выше плюс 8 — уже пройден. Но наблюдения за погодой энергокомпания ведет теперь самостоятельно.

- Осенью мы помогали теплоэнергетикам устанавливать собственные пункты наблюдения за погодой, советовали, где лучше их разместить для более точных показаний, - рассказал Вячеслав Демин.

Согласно актуальному прогнозу от Приволжского УГМС, в ближайшие 5 дней сохранится тенденцию к повышению температуры воздуха, днем столбики термометров будут подниматься до отметок 12-15 градусов.