ТОП направлений для покупки загородной недвижимости в Самаре весной 2023: как не прогадать, переезжая в частный дом

Источник: Домклик.

Весна — время обновления, не случайно именно весной риелторы единодушно отмечают рост спроса на недвижимость. Особенно — на загородную. С участков сходит снег, солнце светит ярко, а душа горожанина, уставшая от суеты мегаполиса, начинает стремиться на природу. Вот и свежие результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют — 70% россиян мечтают жить в частном доме. А по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, суммарное количество объявлений о продаже загородной недвижимости в стране за год выросло на 29%.

Конечно, коттеджными поселками вокруг Самары уже давно никого не удивишь, однако актуальные тенденции и направления все же меняются. Эксперты рынка недвижимости и сервиса Домклик назвали ТОП направлений для покупки загородной недвижимости в Самаре весной 2023 и поделились лайфхаками: как не прогадать, переезжая в частный дом.

Меняют квартиры на дома

Несмотря на то, что весна только началась, предложений о продаже загородных домов в Самаре хватает — по данным того же Домклик, сейчас на продажу выставлено более 3,5 тысячи домов и около 1,5 тысячи земельных участков.

- Тренд на покупку загородной недвижимости в Самаре активно развивается уже два года, а темпы сдачи в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превышают сдачу квадратных метров в многоквартирных домах, - отмечает член правления Поволжской гильдии риелторов Юлия Овечкина. - Этот тренд задал еще период пандемии — люди, которые оказались заперты в городских квартирах, как в клетках, быстро поняли прелесть загородной жизни.

Сейчас вокруг Самары хватает предложений на любой вкус. Девелоперы так же быстро «раскусили» востребованность такой недвижимости и строят целые поселки с инфраструктурой, культурой, ценностями, заложенными в конкретных локациях. Многие самарцы сегодня не просто покупают загородную резиденцию в дополнение к основному жилью, но и вовсе выбирают для жизни дом в пригороде как замену квартире.

- Что касается цен на загородную недвижимость в Самаре в 2023-м, то они уже выросли в прошлом году, и сильного подъема мы не ожидаем, - добавляет Юлия Овечкина. - А весной в экспозиции появляется больше объявлений, так как многие собственники снимают их с размещения на зиму.

Карикатура: Екатерина Мартинович

Программы на любой вкус

По словам экспертов, на популярность загородной недвижимости влияют и достаточно лояльные условия кредитования. Хотя лимит господдержки по сельской ипотеке со ставкой от 2,7% в Самарской области в настоящее время исчерпан и прием заявок временно приостановлен, эксперты не исключают возобновления данной программы. Однако приобрести дом можно и без господдержки. По стандартной программе ипотеки Сбера на вторичное жилье купить загородный жилой дом можно с первоначальным взносом от 10%, по ставке от 10,9% годовых.

По программе ипотеки с господдержкой можно купить загородный дом на первичном рынке у застройщика или построить свой. В этом случае первоначальный взнос (это условия Сбера) составит от 15% стоимости объекта, а процентная ставка — от 7,3% годовых, при оформлении кредита на сервисе Домклик. Важно помнить, что максимальная сумма кредита по этой программе для Самарской области ограничена 6 миллионами рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сосны в тренде

Эксперты рынка недвижимости назвали направления для покупки загородной недвижимости, которые будут популярны в Самаре в 2023 году.

- Безусловно, главный тренд — это места, где есть большая вода. В волжском регионе по-другому быть просто не может, - говорит Юлия Овечкина. – Волга, Самарка, Сок, многочисленные озера сразу повышают привлекательность недвижимости. Однако в последнее время активно, ярко и быстро развивается новое направление — Красноярский район. Там очень интересные места с сосновыми лесами, там строятся целые коттеджные поселки, и при этом стоимость жилья здесь значительно ниже, чем на берегу реки. Хотя вся инфраструктура — в шаговой доступности.

Тем не менее эксперт призвала ориентироваться при выборе загородной недвижимости на свои потребности.

- Если вы имеете лодку, гидроцикл, то, конечно, вам стоит обратить внимание на участок поближе к Волге. Если же вы цените уединение, не любите суету, которая у берега все равно неизбежна, то лучше выбрать локации в лесу, - отмечает Юлия Овечкина.

Источник: Домклик.

Проверяем документы и коммуникации

Эксперты сервиса Домклик рассказали, на что обратить внимание и как не прогадать, переезжая в частный дом.

Во-первых, перед оформлением кредита на покупку или строительство дома стоит тщательно рассчитать свои силы и не менее тщательно проверить документы на недвижимость. Обратите внимание: земельный участок должен быть предназначен под ИЖС. В отдельных случаях разместить жилой дом можно также на садовых или дачных участках, но здесь много нюансов.

Также стоит обратить внимание на то, что жизнь за городом подойдет не всем. Поселки часто удалены от городской инфраструктуры, поэтому если ребенок, например, учится в школе, а вы ездите на работу к 8 утра, вам каждый день придется долго простаивать в пробках. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, заранее узнайте о наличии необходимой лично вам инфраструктуры непосредственно рядом с вашим будущим домом, а также о дорожной обстановке.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще одной ловушкой могут стать коммуникации: в частном доме это полностью забота собственника. Например, если дом деревянный, в нем даже электропроводка окажется дороже, так как придется использовать более прочный и надежный кабель. Также вам придется постоянно следить за исправностью систем отопления и канализации и вовремя их ремонтировать, косить траву на участке летом и чистить снег зимой. Не поленитесь позвать специалиста, чтобы он оценил состояние коммуникаций в загородном доме или возможность их проведения.

В общем и целом, при тщательной подготовке и реалистичном взгляде на вещи предстоящее лето вы вполне можете встретить в собственном саду рядом с вашим собственным домом. Как мы уже сказали, весна — самое время для таких перемен.

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