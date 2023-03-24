Растить инженеров: 24-летний парень заряжает школьников и студентов любовью к двигателестроению

Виктор Добровольский помогает готовить специалистов для ОКБ. Фото: предоставлено ОДК Кузнецов.

Помогал весь коллектив

Принято считать, что наставник – это человек в возрасте. Но инженер-конструктор отдела турбин опытно-конструкторского бюро ПАО «ОДК Кузнецов» Виталий Добровольский, похоже, может претендовать на звание самого молодого наставника. В свои 24 года он ведет занятия по 3D-моделированию в опорной школе завода– лицее «Техническом», который когда-то окончил сам. И в начале этого учебного года стал руководителем практики группы студентов-«целевиков» проекта «Крылья Ростеха», который реализуется двигателестроительным заводом на базе Самарского университета им. С.П. Королева.

- Я хотел быть летчиком, как мой дед, но стал инженером-конструктором – это тоже про небо и не менее сложная, важная и интересная профессия. Мне нравится видеть результат своей работы не только на мониторе, а сделанную по моему чертежу деталь, которую можно потрогать руками, испытать и применить в деле, - рассказывает Виталий.

Когда он пришел в конструкторское бюро предприятия, как такового наставника к нему не прикрепляли –по мере необходимости помогал весь коллектив отдела турбин.Адаптировался молодой человек быстро.

Заводу нужны кадры

Сегодня, когда ОДК-Кузнецов проектирует и производит новые изделия, наращивает портфель заказов, увеличивается количество работы, потребность в конструкторах, технологах, рабочих растет ежегодно. Поэтому завод растит кадры смолоду, ориентируя их на сферу двигателестроения еще со школьной и студенческой скамьи. На это нацелена работа с опорными школами,а также проект по подготовке инженеров нового поколения«Крылья Ростеха», где студенты специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» с классической подготовкой и углубленным изучением IT получают с первого курса практические производственные навыки на двигателестроительном заводе. Еще один проект особой целевой подготовки – «Инженерный старт» – реализуется с Самарским государственным техническим университетом. Политех готовит инженеров-технологов для предприятия.

– Я хочу участвовать в подготовке кадров для нашего предприятия и у меня уже есть опыт, который я могу передать. В свое время все модели учился рисовать самостоятельно, в помощь мне был интернет. Проявил инициативу, и с осени прошлого года мне доверили вести обучающий курс трехмерного моделирования в программе «Компас 3D» в лицеев рамках проекта «КОМПАС для школьников», который реализует наш завод, - делится конструктор.

Когда он на первом занятии рассказал о возможностях и перспективах 3D-моделирования, класс был поражен: трехмерная графика применяется почти во всех сферах жизни. Шестеро 9-классников загорелись этой идеей и уже несколько месяцев осваивают под руководством Виталия программу «Компас 3D» - отечественный продукт, применяющийся на самарском двигателестроительном заводе. Начинали с кубиков и болтиков, сейчас уже рисуют сложные корпуса и детали турбин – наставник исподволь проводит профориентацию. Как минимум двое подопечных Виталия Добровольского планируют пойти на практику в летнюю смену Самарского университета, а в перспективе поступать на факультет двигателестроения.

Как наставник второкурсников проекта «Крылья Ростеха», Добровольский поручает им выполнение полноценных конструкторских задач - например, отрисовку деталей с механизма отключения охлаждения турбин, выпуск и согласование рабочего чертежа.Считает себя строгим руководителем, но спокойно относится к ошибкам: это часть обучения, гораздо важнее конструктивная реакция на недочет, умение вести диалог, принимать критику, искать пути решения.

- Ребята заинтересованные, с мотивацией и потенциалом, буду рад их видеть в числе будущих коллег, - говорит наставник. - Мы сейчас занимаемся 1 раз в неделю, в дальнейшем будет более плотный график. Меня очень радует их нацеленность на результат: в этом я вижу плоды своего труда. Я помогаю готовить специалистов для ОКБ, которые с первого дня смогут полноценно работать.