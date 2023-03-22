Облизывали стекла и лезли с кулаками: самарские таксисты откровенно рассказали о самых запоминающихся пассажирах

Таксисты сталкиваются с разными пассажирами. Фото: Иван Макеев

22 марта все таксисты отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таксиста, работники автоуслуг. Корреспондент «КП-Самара» в честь праздника расспросила таксистов со стажем о самых запоминающихся пассажирах.

Пассажиры в драбадан

Я таксую уже 16 лет, в прошлом году праздновал с друзьями юбилей в профессии. За это время много разных людей повидал, не думаю, что меня уже кто-то может удивить. Есть, конечно, запоминающиеся случаи, о которых я периодически рассказываю даже пассажирам, которые не прочь поболтать.

Из недавних случаев помню, как подъехал на точку к бару и не успел я заглушить мотор, как открылась дверь и ко мне забрасывают очень пьяную барышню, которая и двух слов связать не может. Работники бара ее просто закинули ко мне и пошли обратно.

Пассажиров, которые в драбадан, я не вожу. Во-первых, высока вероятность, что по дороге их начнет тошнить. Ну а во-вторых, кто такого пассажира забирать-то будет?

Я вышел из салона, окликнул охранников. А они мне: «Она адрес написала на листочке, сама просила ей машину вызвать».

Оттуда я уехал один, а заказ отменили.

Прошло часа полтора. Смотрю, у меня заказ на эту же точку. Приехал. Жду. Открывается передняя дверь, садится девушка, которая представилась администратором заведения. Смотрю, сзади стоит охранник и держит ту самую несчастную барышню, от которой я отказался в первый раз.

- Я уже отказывался от нее, отменяйте заказ, - говорю я.

Девушка просовывает мне телефон, там парень на проводе: «Здрасьте! Довезите мою барышню, я вам сверху еще накину, если она что-то испортит».

Ну и что вы думаете? Везу я эту несчастную на ее адрес, никого не трогаю, приглушенно играет музыка. Слышу, скрежет какой-то, выключаю радио, прислушиваюсь, а там пассажирка шепотом поет: «Зачем мне солнце Монако?».

Я когда ехал, все думал: «А что этот парень сам девушку не забрал? Взял бы такси и сам за ней приехал». А потом понял – парень вышел встречать девушку на костылях. Ногу, бедняга, сломал. Дотащить его любимую до квартиры я помог, а он меня отблагодарил тремя тысячами.

Отвез пассажирку в травмпункт

Летом я люблю работать по ночам: не жарко, спрос высокий, люди более-менее приятные попадаются. Года два назад, завершив свою работу, я поехал домой. А тогда только-только появились электросамокаты.

Еду домой, представляю, как лягу спать, и тут вижу, как девушка… нет, даже девчонка, едет по дороге на этом драндулете и на полной скорости врезается в бордюр.

Я остановился, чтобы помочь. Мадемуазель оказалась даже не подшофе, а очень пьяна.

Подхожу к ней – плачет и не встает. Я ее поднял, посадил в машину, повез в травмпункт.

- Куда вы меня везете? Мне надо домой! - кричит мне девушка.

- Сейчас отвезу тебя в больницу, а потом домой, - ответил я ей спокойно.

Барышня буйная оказалась, всю дорогу кричала, но когда в больницу приехали, успокоилась. Обработали ей все раны, перевязки сделали, а потом я ее домой отвез. Надеюсь, все с ней хорошо было потом.

Напишите, чтобы летом люди на этих самокатах не гоняли, особенно пьяные! Не все таксисты такие добрые, как я.

«Открой дверь, а то я тебе башку снесу!»

Когда появилась возможность онлайн-переводов, люди стали частенько обманывать нас, таксистов, на деньги, но эта схема была быстро раскрыта. Даже сейчас, когда я работаю в крупной компании, находятся персонажи, которые пытаются как-то облапошить нас.

Как-то раз я взял заказ, приехал в приличный район, села ко мне, казалось бы, приличная парочка.

Дамочка в шубе, мужчина серьезный, ехали с огромным букетом. Всю дорогу целовались, смеялись, мужчина со мной диалог поддерживал.

В середине поездки приложение предупредило меня, что оплата изменилась на наличные. Я им об этом сказал, но меня проигнорировали. Позже еще повторил, мужчина меня заверил, что все нормально, он отдаст наличкой.

Когда мы приехали, девушка быстро выбежала из машины. Мужчина попытался за ней, но я его остановил со словами: «У вас оплата наличкой стоит, не забыли?».

Тот сразу начал кричать, говорил, что деньги списались, показывал мне что-то в телефоне, но я-то видел, что мне ничего не приходило. Уже было подумал, что это я что-то напутал и зря обвиняю приличных людей.

Но денег-то нет. Я заблокировал двери машины.

«Открой дверь, а то я тебе башку снесу!» - кричал мне пассажир. Удерживать его в машине я не имею права, поэтому двери разблокировал, но вышел вслед, серьезно поговорить. Он увидел это и кинулся на меня с кулаками.

Не представляете, как мне повезло, что рядом с домом, куда мы приехали, стояла полицейская машина. Когда пассажир увидел, что рядом полиция, стушевался и дал мне 1000 рублей. Заказ, вроде, рублей 600 стоил.

Пассажир облизал стекло такси

Если вижу, что маршрут построен до какой-нибудь лесопосадки и обратно - отказываюсь от заказа, потому что почти наверняка придется объясняться с полицией. Но и в городе случается встретить пассажира под чем-нибудь запрещенным.

Был у меня случай, когда в будний день часов в 11 утра забрал парня из железнодорожного района. Пацан сел в машину, не поздоровался, просто в телефон уткнулся. Спустя минут пять смотрю на него через зеркало заднего вида, а пассажир пялиться в окно с широко открытом ртом.

Едем дальше, я иногда смотрю на парня, а у него уже слюни капают. Видимо, Самара в тот день ну очень красивая была. В какой-то момент пассажир заметил, что я на него смотрю, и сделал вид, что все нормально. Держался он недолго.

Какое-то время я старался не смотреть на него, а то мало ли, накинется на меня еще, но минут через 10 не удержался. Парень в это время присосался лицом к окну, слюнявил стекла и смотрел на проносящиеся за окном пейзажи. Явно был под чем-то. Довез его до точки, он вышел и даже чаевые мне нормальные оставил.