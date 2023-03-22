Трамваи поедут в два раза быстрее: в мэрии рассказали, что ждет общественный транспорт Самары

Общественный транспорт Самары обсудили в эфире "Радио КП-Самара" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появятся ли в Самаре новые электробусы? Будут ли перекрывать трамвайное движение по улице Ново-Садовой? Ожидается ли повышение стоимости проезда? На эти и другие вопросы в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самары» ответили зам. главы департамента транспорта г. Самары Юрий Тапилин и руководитель самарского ТТУ Михаил Ефремов.

Электробусам - быть

В середине марта 2023 года в Самаре побывала делегация Республики Беларусь. В числе прочих вопросов обсуждалось обновление парка городского электротранспорта. В частности, шел разговор о приобретении Самарой четырех новых электробусов от белорусского производителя.

- Модель электробуса Е420 действительно проходила в Самаре тестовую эксплуатацию в 2020-2021 годах. После этого Правительство Самарской области выделило средства на приобретение этого электробуса, и он был куплен в конце 2022 года. Понятно, что белорусская сторона заинтересована в продолжении сотрудничества, сейчас предприятие производит уже новые, усовершенствованные модели и предлагает нам, - пояснил Юрий Тапилин.

Однако, по его словам, на данном этапе пока не идет речи о скором приобретении дополнительных электробусов, так как возможны разные подходы по обновлению троллейбусного парка.

- Это могут быть обычные современные троллейбусы, могут быть усовершенствованные троллейбусы с возможностью автономного хода без контактной сети, что позволило бы расширить маршрутную сеть. Либо электробусы, которые вообще не привязаны к инфраструктуре, главное, чтобы была зарядка. Здесь могут быть разные условия от цены до возможности участия в областных или федеральных программах. Поэтому сейчас мы на стадии проработки этого вопроса, - пояснил Юрий Тапилин.

По мнению руководителя самарского ТТУ Михаила Ефремова, в целом во время тестирования электробус зарекомендовал себя с положительной стороны, несмотря на отдельные незначительные поломки.

- 108-й маршрут создавался специально под электробус, и хотелось бы, чтобы электробусами он в перспективе и обслуживался. Автобусам «НефАЗ», которые сейчас работают на маршруте, - по 15 лет, они морально уже устарели и, конечно, требуют замены на новый подвижной состав. При этом маршрут уже накатан, ежедневно на нем перевозится 700-750 пассажиров. Бег научно-технического прогресса необратим, и, думаю, будущее все-таки за электробусом, который является более экологичным видом транспорта, - считает Михаил Ефремов.

По словам руководителя ТТУ, на данный момент анонсированные 4 новых электробуса позволили бы заменить 4 устаревших автобуса на маршруте № 108. А в перспективе возможна реализация проекта, обсуждавшегося еще в 2017 году, - связать электрическим транспортом Самару и Новокуйбышевск.

- Не на всех участках дорог возможно по техническим условиям смонтировать контактную сеть, поэтому троллейбусное движение организовать сложнее и затратнее по средствам. А зарядные станции для электробусов уже есть на балансе ТТУ, - пояснил Михаил Ефремов.

Трамваи — дороже, но долговечнее

Что касается затрат, то дешевле всего, по словам Юрия Тапилина, обходятся автобусы. Трехдверный автобус, вмещающий до 100 человек, стоит порядка 16-18, максимум 20 млн рублей, в зависимости от производителя, модели, комплектации, типа используемого топлива (дизель или газ).

- Троллейбусы «Адмирал» два года назад обошлись нам в 22 млн рублей каждый. Цена электробуса уже подбирается к 20 миллионам или даже чуть побольше, в зависимости от модели. Стоимость одного трамвая — примерно как два электробуса. А трехсекционный трамвай особо большого класса переваливает в цене за 100 млн рублей, - рассказал Юрий Тапилин.

При этом, как пояснил зам. главы дептранса, нужно обращать внимание не только на стоимость машины, но и на дальнейшую эксплуатацию.

- У автобуса по паспорту срок эксплуатации 7 лет, после чего он подлежит замене. Для троллейбуса установлен 10-летний период эксплуатации. У трамваев номинальный срок эксплуатации — 16 лет, но мы видим, что по факту вагоны могут служить более длительный срок, чем автобусы похвастаться не могут, - отметил Юрий Тапилин.

Бурное таяние снега привело к коллапсу трамвайное движение в Самаре. Трамваи выходили из строя, не могли преодолеть залитые водой участки пути.

- Мы до сих пор не вышли на тот выпуск вагонов, который у нас был до начала ситуации, связанной с талыми водами и ледяным дождем. Каждый день мы ремонтируем по два-три вагона каждого депо, погода наладилась, ситуация улучшается ежедневно, - заверил Михаил Ефремов.

Во избежание подобных ситуаций будет проведен капитальный ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой, где чаще всего вставало движение. Рельсо-шпальную решетку на критических участках поднимут, обустроят стоки воды в ливневую канализацию.

Ремонт будет проводиться в течение трех лет. В этом году, примерно с июля, начнут ремонтировать самый проблемный участок от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной. На эти цели уже выделено 139 млн рублей.

Вторым этапом отремонтируют пути до завода имени Тарасова, а в 2025 году — далее в сторону центра города. При этом перекрытия трамвайного движения на время ремонта не планируется.

- У нас уже есть опыт подобного ремонта, и есть технологии, как проводить этот ремонт без перекрытия движения, ночами. Пусть трамваи будут проезжать эти участки с меньшей скоростью, но они будут ездить, - пообещал Михаил Ефремов.

После ремонта, по словам руководителя ТТУ, после ремонта средняя скорость трамваев по Ново-Садовой увеличится с 12 до 30 км/ч.

Одновременно с тем будут закупаться новые трамваи и будет запущена программа модернизации старых вагонов.

- В первой половине 2023 года года придет партия из 12 белорусских трамваев. И будем постепенно реновировать старые чешские «Татры». Это будут полностью новые салоны, отвечающие современным требованиям, просто на старых «тележках». И это стоит в два-три раза дешевле, чем новый трамвай, - пояснил Юрий Тапилин.

Первая обновленная «Татра», по словам зам. главы дептранса, может быть представлена горожанам в конце 2023 года.

Кроме того, в 2023 году в город прибудет 50 новых автобусов.

Будет ли повышение стоимости проезда?

Животрепещущий вопрос — стоимость проезда в городском транспорте. Пока, несмотря на появляющиеся слухи, повышения тарифов не планируется. По словам Юрия Тапилина, спекуляции на тему возможного повышения цен появляются из-за неверного толкования информации о повышении тарифов для расчета субсидий перевозчикам. Эта информация не имеет отношения к стоимости проезда для пассажиров.

- К вопросам изменения стоимости проезда мы всегда подходим аккуратно, корректно, эта информация всегда появляется заранее, обсуждается в думе, общественной палате. Не будет такого, что решение принимается тайком, и наутро все проснулись с новыми ценами, - заверил Юрий Тапилин.

Останутся прежними в 2023 году и тарифы на дачных маршрутах.

- В 2022 году мы практически не получали нареканий от граждан по дачным перевозкам. Поэтому мы полностью переносим схему организации на нынешний год, сохраняя и количество маршрутов, и стоимость проезда, - заявил Юрий Тапилин.

При этом дачные перевозки в 2023 году стартуют уже 15 апреля, на две недели раньше обычного.