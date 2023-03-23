«В Самаре любят единоборства, а местных бойцов не надо рекламировать»: исполнительный директор лиги – о турнире Ural FC 2

Перед турниром Ural FC 2 в пресс-центре «КП-Самара» прошла пресс-конференция с бойцами и исполнительным директором лиги.

В Самаре в эту субботу, 25 марта 2023 года, пройдет одно из главных событий весны в мире единоборств – турнир Ural FC 2. Он состоится во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого, билеты почти все раскуплены. Мероприятие пройдет при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

В преддверии турнира в пресс-центре «КП-Самара» прошла пресс-конференция с исполнительным директором лиги Ural FC Ленаром Ганеевым и с местными бойцами, которые примут участие в турнире. В клетку в субботний вечер выйдут самарцы Шамиль Абасов и Рамис Терегулов и тольяттинцы Александр Дмитриенко, Рим Хазиахметов и Никита Подковальников.

В Самаре все готово

- Все идет по плану: команда в Самаре, на арене готовят оборудование. Арена во Дворце спорта будет полностью готова, вы ее не узнаете, - уверяет Ленар Ганеев. - Спортсмены все живы-здоровы, готовы к бою. Много местных героев, поболеть за которых придет местная публика.

Местные бойцы и рады драться в Самаре, но признаются – легче с психологической точки зрения было бы в другом месте.

- Мне было бы легче драться вне Самары, - признался чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Шамиль Абасов. - Было бы меньше волнения, меньше лишних мыслей.

- За границей и не в Самарской области всегда легче драться, - соглашается с коллегой многократный чемпион мира по ММА и панкратиону Рамис Терегулов. - Но у нас огромный опыт, поэтому сейчас не придаем значения месту, мы просто выходим и делаем свою работу. Мы пашем два раза в день в зале, готовим себя психологически и морально, чтобы выйти и сделать все красиво.

Шамилю предстоит сразиться с Хусаном Баратовым из Узбекистана. Это уже четвертый боец, с которым самарец должен будет встретиться на турнире Ural FC 2. Три предыдущих по разным причинам не смогли принять участие в турнире, их поочередно меняли.

У Рамиса Терегулова соперник тоже поменялся, вечером в субботу он встретится в клетке с еще одним бойцом из Узбекистана Кодирхоном Ганиевым.

- Что скажу про соперника? Он красавчик. Это перспективный молодой боец с хорошим ударом, у него серия из побед, но мы же здесь тоже не картошку чистим, мы готовимся, пашем. У нас есть определенные задумки и план на бой, - сказал Рамис Терегулов.

Из Тольятти приедет 11 автобусов

Тольяттинских бойцов в Самаре ждет теплый прием. Известно, что из автограда поддержать своих ребят приедут около 550 человек.

- Город специально арендовал 11 автобусов, чтобы поклонники смогли поболеть за своих бойцов. В Тольятти очень любят единоборства. Мы очень удивились, когда пришла информация, что из Тольятти приедет большая делегация. Болельщики сами связались с местной администрацией и решили вопрос с автобусами до Самары, - рассказывает Ленар Ганеев.

По словам исполнительного директора лиги Ural FC, они рассматривают возможность провести турнир в Тольятти, раз там такой интерес к единоборствам.

- Надеюсь, что на следующий год можно будет организовать турнир в Тольятти. Для нас это будет очень интересно, - считает Ленар Ганеев. - Арена там есть, зритель очень любит единоборства, потому что там всегда собирались полные трибуны.

Вместе с рядовыми болельщиками на трибунах бойцов будут поддерживать родные и близкие. За Александра Дмитриенко будет переживать его главная болельщица – жена, а еще на трибунах будут друзья. У Рима Хазиахметова тоже приедут супруга, друзья, а еще братья. Но главное – рядом будет отец.

- Отец меня тренирует. Он – чемпион Советского Союза. Мы вместе готовились к бою, чувствую себя хорошо, - поделился впечатлениями Рим Хазиахметов.

Турнир в Самаре собирались провести еще в прошлом году, однако его дату несколько раз переносили.

- Когда мы готовили турнир, который должен был пройти в октябре, Александр и Рим подтвердили свое участие, и с того времени они готовятся к своим боям, - рассказал исполнительный директор лиги. - Бой Александра будет, что называется, кость в кость. Оба бойца – и Александр, и его соперник Георгий Клим – это люди, которые не идут назад. Александр – один из самых титулованных бойцов Тольятти, он воин, который идет вперед, а в единоборствах это очень важно.

Следующий турнир пройдет в Кирове

По словам Ленара Ганеева, Самару для проведения второго турнира лиги Ural FC выбрали не случайно.

- Самара – сердце Поволжья, в Поволжье традиционно любят единоборства. Мы знали, что здесь точно будет востребовано такое масштабное мероприятие. В Самаре есть местные чемпионы, которые готовы радовать свою публику, а публика любит и ценит их. Самарских бойцов не нужно рекламировать: мы можем выйти на улицу и сказать, что сегодня выступает, например, Шамиль Абасов, и будет полный зал. То же самое могу сказать про Рамиса Терегулова.

Главным боем вечера будет поединок Вячеслава Дацика и Джеронимо Дос Сантоса по прозвищу Мондрагон. Бой уже вызвал огромный ажиотаж.

- И Дацик, и Мондрагон – ветераны спорта с большим бэкграундом. Думаю, что победит сильнейший, - прокомментировал противостояние исполнительный директор лиги.

Турнир в Самаре еще не прошел, а разговоры о следующих начались. После Самары лига Ural FC отправится в Киров, затем в Пермь, а в конце года проведет турнир в Краснодаре.

- В регионах такие турниры востребованы, - считает Ленар Ганеев. - Люди любят единоборства, следят за ними в соцсетях, смотрят трансляции. Большинство турниров сейчас проходят в Москве, какая-то часть – в Санкт-Петербурге, народ там перенасытился. Нужно проводить в регионах, где это нужно и где любят единоборства.