В Самарской области назвали победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Восьмой раз Новокуйбышевский НПЗ становится победителем в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работать для людей - это не только производить товары и услуги, в которых нуждается общество, но и брать ответственность за своих сотрудников, развивать и поддерживать их. Этим занимаются социально-ответственные предприятия. А лучших из них выбирают на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

В Самарской области завершился региональный этап, на котором определили победителей в разных номинациях. В этом году конкурсная комиссия выбрала 15 организаций - победителей и призеров конкурса. Семь из них, занявших на региональном этапе первые места, номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне.

Рассказывают цифры

Среди лучших - Новокуйбышевский НПЗ, взявший «золото» сразу в двух категориях: «За формирование здорового образа жизни» и «За развитие социального партнерства».

- Это видимый результат нашей работы с коллективом, показатель защищенности каждого сотрудника на предприятии, - говорит начальник отдела социальных программ завода Наталия Аристархова.

Конкурсная комиссия оперировала количественными данными, которые наглядно показывали эффективность работы социальной политики завода. 700 работников и членов их семей отдохнули в 2022 году в санатории «Дубки», 1826 человек - на базе отдыха «Утес», 600 детей - в лагере им. Гагарина. Цифры говорят сами за себя - 3126 довольных работников и членов их семей, воспользовавшихся корпоративной программой санаторно-курортного лечения. Особый предмет гордости - сами социальные объекты. Завод - единственный в регионе, который их сохранил. Ежегодно руководство инвестирует большие средства в развитие инфраструктуры этих объектов. Кроме заводчан и их семей, здесь отдыхают жители города и области.

Программа санаторно-курортного лечения - не единственная. Их множество. Всего 69 льгот и гарантий для работников и членов семей, прописанных в коллективном договоре.

Социально-ориентированные предприятия создают все условия для комфортной работы своих сотрудников

Мнение каждого важно

- В основе любого производства стоят люди и та работа, которая делается для обеспечения лучших условий для работников. Здоровые и счастливые сотрудники - залог успешного предприятия. Поэтому для нас очень важна победа в таких социально-ориентированных номинациях. Работаем с душой, не на бумагу, собираем обратную связь, вносим корректировки с учетом мнений сотрудников, - говорит специалист группы по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Мария Серенкова.

Один из секретов победы - плотное взаимодействие с коллективом, вовлеченность работников. По их инициативе с 2018 года действует любительский беговой клуб, в котором занимаются семьями. «Заводские» бегуны являются постоянными участниками областных и городских соревнований. А один сотрудник и вовсе организовал группу по дайвингу для детей работников в бассейне. А почему бы и нет? Ведь итог - счастливые глаза ребят и их физическое развитие.

Также, по просьбе трудящихся, в ежегодную Спартакиаду, которая проходит на заводе, в этом году включили новую дисциплину - киберспорт. Всего же работники соревнуются по 14 видам спорта. Мероприятие пользуется популярностью и собирает более 1500 участников.

Теперь НК НПЗ и другие шесть победителей регионального этапа конкурса будут защищать честь Самарской области на федеральном уровне.