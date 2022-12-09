Варикозное расширение вен: чем опасно

Фото: Методы удаления варикоза совершенствуются

Сосудистые «звездочки» на ногах – самые ранние предвестники варикозной болезни. Уже спустя несколько лет варикоз может проявить себя в виде выступающих под кожей вен с узлами. Женщинам это заболевание доставляет особые страдания летом, поскольку приходится прятать ноги под длинными юбками и брюками. Расскажем, как победить варикоз вен и чем опасно заболевание, если его запустить.

Чем опасно это заболевание?

Варикозное расширение вен – патологический процесс, когда поражаются вены преимущественно нижних конечностей. При этом стенки вен истончаются, увеличивается диаметр просвета и нарушаются функции клапанного аппарата, который регулирует циркуляцию крови. Из-за этого происходит нарушение венозного кровообращения, выпячивание вен, чувство тяжести в ногах, отеки, боли и судороги.

При прогрессировании болезни появляются трофические нарушения в виде потемнения кожи и образования язв на ногах.

Но самое главное, из-за застоя крови в сосудах образуются тромбы — плотные кровяные сгустки. Они могут «прилипнуть» к стенке сосуда, сужая просвет, а могут оторваться и мигрировать с током крови в сосуды сердца и легких. Это состояние называется тромбоэмболией. Оно очень опасно и может привести к смертельному исходу.

Как диагностировать варикоз вен?

Основной метод диагностики заболеваний вен нижних конечностей – ультразвуковое исследование, более информативный метод - дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей. Это исследование можно сделать в многопрофильной клинике «Реавиз» в Самаре.

Лечение варикоза вен

При подтвержденном диагнозе консервативное лечение приводит к снижению симптомов заболевания и уменьшению вероятности осложнений. К таким методам относятся медикаментозные препараты, эластичная компрессия и коррекция образа жизни пациента. Выбор способа лечения зависит от запущенности процесса, наличия сопутствующих заболеваний и анатомических особенностей.

Малоинвазивные методы лечения варикоза вен

В клинике «РЕАВИЗ» в Самаре практикуются прогрессивные малоинвазивные методы избавления от варикоза - венэндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК), склеротерапия, минифлебэктомия.

Преимущества малоинвазивного вмешательства

Надо ли говорить, насколько малоинвазивная хирургия превосходит классическую флебэктомию по всем параметрам. При первой минимально травмируются окружающие ткани, пациент испытывает минимум болевых ощущений. К тому же все манипуляции проводятся под местной анестезией! После операции остаются малозаметные следы, или не остаются вообще. Не требуются перевязки и обезболивания. Срок госпитализации составляет от нескольких часов до 2-3 дней в зависимости от вида операции.