Самарские школьники покорили сочинский лицей для одаренных детей «Сириус»

В «Сириусе» ребята учились решать производственные задачи инновационным путем.

Недетские задачи

Перенестись из студеного самарского ноября в Сочи - уже награда за тягу к знаниям и упорство в учебе. И все-таки главное - не море и солнце, а занятия с лучшими педагогами, работа в команде, новый опыт. И далеко не первый для учеников школы №129: ее старшеклассники уже пятый год участвуют в конкурсе, который проходит на базе «Президентского лицея «Сириус». За право попасть туда в этом году боролись полторы тысячи школьников со всей России. Образовательная программа для талантливой молодежи реализуется с 2018 года - это совместный проект нефтяной компании и Фонда «Талант и успех», созданного по инициативе президента России. Она направлена на углубленное изучение программирования, основ инжиниринга, формирование у школьников проектно-ориентированного системного мышления. В этом году финалистами программы стали более ста учеников «Роснефть-классов» из 19 регионов страны. Чтобы попасть в «Сириус», каждый из них показал, на что способен лично. В лицее же ребятам нужно было работать в командах, чтобы, объединившись, разработать собственные решения актуальных задач для нефтегазовой отрасли, в том числе с использованием VR- и АR-технологий. Перед экспертной комиссией ребята защищали свои проекты в областях геологии, инженерных изысканий, проектирования и строительства нефтегазовых объектов, обустройства месторождений, нефтепереработки, судостроения, топливного обеспечения, лабораторных исследований, экомониторинга, а также пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Объединение - путь к решению

Супер-финалистами программы и гостями инновационного лицея «Сириус» стали сразу пять учеников «Роснефть-класса» самарской школы №129. Антон Болотин, Дарина Калиева, Ксения Юдакова, Владислав Буров, Иван Ульченко прорвались в финал, показав высокие результаты на отборочных этапах конкурса. Здесь ребята выступали не единым фронтом земляков: наставники объединили школьников в команды в произвольном порядке.

Владислав Буров, например, работал над проектом по созданию единой системы учета проб и образцов из нефтяных скважин вместе с ребятами из Якутии, Ижевска и Иркутска.

- Нам нужно было создать собственную базу данных образцов проб, разработать структуру и дизайн сайта, программную составляющую для него, - рассказывает Влад. - За первые два дня мы прошли основы программирования. Потом в команде каждый получил определенную роль: программиста, дизайнера или аналитика. Проект был масштабный и мы доделывали его буквально за час до защиты! Семь дней упорной работы дали свои плоды, у нас получился достойный проект.

Иван Ульченко решал другую важную задачу: вместе с командой трудился над проектом «Визуализация процесса спуска судна на воду».

- Работать в команде было здорово! - делится эмоциями Иван. - За 10 дней в Сириусе я познакомился со множеством интересных людей, причем не только со сверстниками, но и экспертами, настоящими профессионалами своего дела. Мы вместе с ребятами из Приморского края и Якутии должны были наглядно представить спуск большого судна на воду. Для этого пришлось не только смоделировать, но и анимировать процесс.

Ксения Юдакова тоже не скоро забудет эти 10 дней в Сочи. Девушка получила массу новых впечатлений и навыков.

- Обучение превзошло все ожидания, - рассказывает Ксения. - Мы научились создавать 3D модели объектов, познакомились с программами Unity, Blender, Meshroom. Это был очень полезный опыт, теперь хочется развиваться в этом направлении и дальше изучать специальные программы более углубленно.

Разумеется, в течение десяти дней ребята не только трудились: кроме тренингов и мастер-классов, организаторы приготовили для них массу досуговых мероприятий, которые еще больше помогли им сдружиться. И запомнить время, проведенное в «Сириусе», на всю жизнь!