На город опустилась серая пелена, а воздух нестерпимо пах жженой пластмассой и резиной вперемешку с навозом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Тольятти пожаловались на странный вонючий дым над городом 9 декабря 2022. В региональном управления МЧС объяснили, в чем может быть дело.

"Накатывает тошнота, нечем дышать"

С самого утра 9 декабря 2022 на Тольятти опустилась серая пелена, а воздух нестерпимо пах жженой пластмассой и резиной вперемешку с навозом. Горожане забили тревогу - дескать, где-то серьезный пожар.

По всему Центральному району такая вонь, что тяжело дышать, - жалуются жители Автограда в соцсетях. - От этого дыма накатывает тошнота, першит в горле. Мы буквально задыхаемся!

Некоторые жители Тольятти забеспокоились, что гореть могут отходы на территории АВТОВАЗа, однако на предприятии эту информацию не подтвердили. У нас ничего не горит, - сообщили журналисту КП-Самара на АВТОВАЗе. - Единственное возгорание о котором мы знаем - на поле подсолнечника, но это далеко от территории предприятия.

"Горел подсолнечник"

В ГУ МЧС по Самарской области подтвердили: в Ставропольском районе, рядом с Васильевкой действительно происходит тление семян подсолнух. На Поволжском шоссе, 12, строение 2, происходит тление семян подсолнуха на площади 35 кв. м. Вызов поступил в 14.37. На месте работали 17 человек и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади в 50 метров в 15.11. Информации о пожаре на свалке не поступала, - сообщили журналисту КП-Самара в региональном МЧС. - От администрации направлена лаборатория для замера воздуха.

В МЧС сообщили, что возможно запах принесло ветром из соседнего региона. На вонь также жалуются жители Сызрани и Октябрьска. Кроме того, тревогу уже забили люди в Балаково и других населённых пунктах Саратовской области, а также на границе с Казахстаном.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.