Все они – герои: в школах Тольятти появились памятные доски выпускникам, погибшим в ходе СВО

Память выпускников почтили в школах № 70, 34, 94 и 74. Фото: администрация Тольятти

В пятницу, 9 декабря, вся страна отмечала День Героев Отечества. Тольятти присоединился к череде торжественных мероприятий. В четырех местных школах – № 70, 34, 94 и 74 – были открыты памятные доски. Все они посвящены выпускникам, героически погибшим во время спецоперации на Украине. Рассказываем, что известно о тольяттинских героях.

Веселый и умный парень, всегда готовый подставить плечо

Школа № 70 отдала дань памяти своему выпускнику Алексею Глушкову. Мужчина окончил учебу в 1995 году, однако учителя и другие знакомые люди по сей день помнят его мальчишкой с чудесным характером.

– Это был веселый, умный и добрый подросток, уже тогда готовый подставить плечо другу и протянуть руку помощи товарищу, – рассказали представители учебного заведения.

После окончания школы Алексей поступил в Тольяттинское высшее военное командно-инженерное строительное училище, затем – в школу милиции. В правоохранительных органах он проработал более 5 лет.

В 2014 году судьба привела Алексея Глушкова в ЛНР. Он поехал добровольцем, служил в роте «Мангуст» по призывному «Странник». С апреля текущего года мужчина находился в роте «Редут». 11 июля Алексей заключил контракт для прохождения воинской службы, а спустя десять дней отправился в Луганскую Народную Республику для выполнения задач СВО. 2 августа 2022 года жизнь Алексея Глушкова трагически оборвалась. Герой награжден орденом Мужества посмертно.

Памятная доска Алексею Глушкову появилась в школе №70. Фото: администрация Тольятти

С детства был мужественным и с нежностью любил близких

В школе № 34 появилась памятная доска в честь Александра Васягина. Молодой человек родом из Нижневартовска, однако долгое время жил и учился в Тольятти. Мужественный, храбрый, активный – именно так характеризуют Александра знакомые.

– Александр мог за себя постоять, был целеустремленным человеком, с нежностью любил своих близких. Он мечтал стать военным, примером для подражания для него были дядя и двоюродный брат, – отмечают в администрации Автограда.

Александр Васягин окончил Тольяттинское высшее военное строительное командное училище, после учился в Москве на военного инженера. В прошлом году он принимал участие в боевых действиях против террористических формирований в Сирии.

– Он служил в звании капитана, на должности начальника инженерной службы, сапера. В своей сфере был настоящим специалистом, а для солдат – мудрым командиром, – рассказали власти Тольятти.

С начала СВО Александр отправился на Украину. Он погиб 22 сентября 2022 года в селе Макеевка в результате сквозного ранения в живот. Награжден медалями «За отличие в военной службе» 3 и 2 степени, «Участнику военной операции в Сирии» и орденом Мужества посмертно.

В школе № 34 появилась памятная доска в честь Александра Васягина. Фото: администрация Тольятти

Смелый, ответственный, с разносторонними увлечениями

Младший сержант Вадим Перекрестов запомнился в родной школе № 74 как смелый, ответственный человек с разносторонними увлечениями. Их действительно было множество: Вадим занимался гандболом, учился на повара, проходил курсы бармена и даже освоил азы вырезания предметов из овощей и фруктов. Однако армия определила его дальнейший жизненный путь.

В 2013 году Вадим был призван на срочную службу, спустя полгода заключил контракт. В 2015 году он перевелся в 3-ю отдельную бригаду специального назначения Тольятти. Тогда же отправился в Сирию, где пробыл вплоть до 2018 года. В прошлом году он перевелся в 7-ю роту 3-й отдельной бригады специального назначения старшим разведчиком – сапером. А в феврале отправился на Украину для выполнения спецзадач.

– В бою Вадим помогал товарищам обезвреживать мины, боеприпасы врагов. Отдавал последние запасы еды детям и мирным гражданам Донецка и Луганска, – сообщают в администрации Тольятти.

Жизнь Вадима оборвалась в селе Белогоровка. Военный вместе с товарищами попал под обстрел миномета. Мужчина скончался от полученных травм 15 августа 2022 года. Герой награжден орденом Мужества посмертно.

Младший сержант Вадим Перекрестов учился в школе № 74. Фото: администрация Тольятти

С честью и мужеством выполнял свой воинский и гражданский долг

Выпускник школы № 94 Кирилл Вытоптов был призван на службу два года назад. Он попал в 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Черноморского Флота. После заключил контракт. Служил в гаубично-артиллерийском дивизионе на должности гранатометчика. Позже прошел спецподготовку и перевелся снайпером в стрелковую роту.

– С 24 февраля Кирилл Вытоптов принимал участие в специальной операции на Херсонском и Николаевском направлениях. Он с честью и мужеством выполнял свой воинский и гражданский долг, – рассказали в администрации Тольятти.

Кирилл Вытоптов - выпускник школы №94. Фото: администрация Тольятти

Кирилл Вытоптов посмертно награжден орденом Мужества.

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