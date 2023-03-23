«Возвращаем героям жизнь»: самарские студенты-поисковики нашли героев-куйбышевцев, погибших на Донбассе в годы Великой Отечественной войны

Ребята-поисковики рассказали о своих результатах

Связал патриотизм

В мае 2022 года между Самарой и городом Снежное Донецкой народной республики протянулся виртуальный мост. Волжский регион взял шефство над братьями с Донбасса. Власти Самарской области, неравнодушные жители, чиновники и бизнесмены помогали во всем: с ремонтом школ, дорог, больниц, организацией жизни мирного населения. Поехали из Самары в Снежное грузовики с гуманитарной помощью, книгами и учебниками, спортивным оборудованием для школ. Но взаимодействие не ограничилось только социальной и экономической сферой. Ведь вскоре выяснилось – регионы связаны между собой очень прочными нитями.

Одним из важнейших совместных патриотических проектов стало увековечение памяти героев-куйбышевцев, которые во время Великой Отечественной войны участвовали в освобождении Донбасса. В 12 километрах от Снежного находится священный курган Саур-Могила: в борьбе за «Маленький Сталинград» за годы войны погибли более 100 тысяч человек. Были среди них и уроженцы Куйбышевской области. Кто они? Откуда родом? Где не дождались своих героев родственники?

- Мы решили упорядочить работу по поиску информации о героях-куйбышевцах, много сделавших для защиты Донбасса. И эта деятельность превратилась в проект «И потому в веках живут они…», - рассказывает заместитель председателя Думы Самарской области Александр Живайкин. – Планируем, что всю собранную информацию презентуем к 80-летию освобождения Донбасса от фашистов в сентябре 2023 года. 10 августа 2022 года мы на торжественной церемонии поместили землю с родины бойцов, погибших в боях за Донбасс, в капсулу-гильзу и передали ее в Снежнянский музей Боевой славы на временное хранение. И наоборот, капсулы с землей с Саур-Могилы теперь помещены в Военно-исторический музей ЦВО в Самаре.

Александр Живайкин - в центре - рассказал как дальше будет развиваться проект

Вернули героев семьям

О первых итогах поисковой работы в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали сами участники проекта: члены студенческого поискового отряда «Поиск» Самарского аграрного университета. Антон Зайцев отметил, что отряд существует уже не первый год, в его копилке много выездов по России – к местам, где в прошлом проходили самые ожесточенные бои.

- Наш отряд включился в патриотическую работу по поиску наших земляков, которые навсегда остались на Донбассе в годы Великой Отечественной войны. И сейчас уже установлено более 90 имен, о каждом из этих людей мы стараемся узнать подробнее, найти родных и близких, дополнительную информацию. Когда удается это сделать, испытываешь очень позитивные эмоции. И возвращенные герои для нас – очень близкие люди, - отметил Антон.

Студентам удается узнать необычные факты. Например, что красноармеец Сергей Селиванов из Шигонского района первым поднялся на курган Саур-Могила и удерживал эту стратегическую высоту на протяжении долгого времени. Особенно ценно, когда удается найти родственников погибших бойцов и написать их истории яркими красками. После того, как поисковики опубликовали в сети «Одноклассники» информацию о Вениамине Ивановиче Балабанове, откликнулась его двоюродная внучка. Оказывается, у погибшего бойца был родной брат. И в семье рассказывали истории о герое, которыми женщина поделилась со студентами.

- Сейчас мы уже точно выяснили информацию о 10 бойцах – место гибели, место захоронения. Продолжаем свои поиски. Мы считаем это очень важным – наши герои буквально оживают, благодаря этой работе, - говорит еще одна участница поискового отряда Ирина Сайгина.

Поисковая работа продолжится. Но проект будет расти и в других направлениях. Как рассказала участник проекта Ольга Недялкова, уже сейчас представители Самарской области проводят для школьников Снежного уроки мужества.

- К нам уже записываются в очередь. Когда Александр Живайкин встр6ечается со студентами, получаются не монологи, а настоящие дискуссионные площадки. Приятно видеть, как наши молодые ребята активны, умеют думать, рассуждать и любят свою Родину, - поделилась она эмоциями.

«Улыбнись, солдат»

Александр Живайкин тоже анонсировал дальнейшее развитие проекта. Уже в апреле в Самару приедут ребята из Снежного – в том числе ученики школы №6, которые в этот раз стали заочными участниками пресс-конференции и, затаив дыхание, слушали рассказы поисковиков-студентов. Сами они также занимаются поисковыми работами, созданием школьного музея. И благодарны за помощь в этом своим друзьям из Самары.

- Я уверен, что участники «Поиска» помогут им стать еще большими профессионалами, встретят здесь, в Самаре, окружат вниманием. А в конце апреля - начале мая мы хотим отправить в город Снежное группу сильнейших региональных поисковиков под руководством председателя реготделения поискового движения России Евгения Ривкинда. У них будет почетная миссия – облагородить братские могилы в этом городе и в близлежащих поселениях. И тут мы уже будем просить наших друзей из Снежного оказать нашей делегации поддержку и содействие, - подчеркнул Александр Живайкин.

Студенты уверены, что делают важнейшее дело

Есть и еще один проект, который точно имеет все шансы, чтобы стать общероссийским – это онлайн-конкурс «Улыбнись, солдат».

- Даже в самые тяжелые минуты всегда есть место для оптимизма. Поэтому мы решили устроить конкурс для поднятия боевого духа наших ребят и попросить творческие коллективы исполнить произведения о быте солдата, о человеческих историях, о службе и подвигах. Думаю, по итогам конкурса мы соберем лучшие песни в небольшой сборник и непременно отправим в Самарский батальон, - рассказал о планах Александр Живайкин.

Снежнянские школьники также получили приглашение участвовать. И хочется верить, что таких работ будет по-настоящему много. Ведь вера в наших героев сегодня дает им силы сражаться и побеждать. И можно быть уверенными, что ни одно имя и тех, кто сегодня сражается с нацизмом, не будет забыто. И для каждого найдется важное место на полотне нашей истории.