Прием в первый класс в Самаре в 2023 году: какие нужны документы и как записать ребенка в первый класс в Самаре

Записать ребенка в первый класс можно с 31 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 марта 2023 года в Самаре открывается прием в первые классы на 2023-2024 учебный год. Это на один день раньше, чем в прошлом году. Впервые за парты в столице региона сядет примерно 14 тысяч детей. Рассказываем все о приеме в первый класс в Самаре, как записать ребенка в первый класс в Самаре, какие документы для этого нужны и как их подать.

Как будет проходить прием детей в первый класс в Самаре в 2023 году

В 2023 году в Самаре прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет проходить в два этапа.

Первый этап - с 31 марта с 9.00 по местному времени по 30 июня 2023 года. В этот период родители или законные представители ребенка имеют право подать заявление в школы по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом.

Второй этап - с 6 июля с 9.00 по 5 сентября 2023 года. В этот промежуток времени можно подать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Запись в первые классы детей, чьи родители имеют право на льготный прием, ведется только на первом этапе.

Как подать документы на прием детей в первый класс в Самаре в 2023 году

Заявление и документы для поступления в первый класс можно подать тремя способами:

- в электронной форме через портал госуслуг;

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

- лично в общеобразовательную организацию.

Узнать, какая школа закреплена по вашей прописке, можно здесь.

Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Самаре в 2023 году

Для записи ребенка в первый класс в самарские школы в 2023 году нужны следующие документы:

- паспорт заявителя и копия его первой страницы;

- свидетельство о рождении ребенка и одна его копия;

- свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка и одна его копия или по месту пребывания ребенка, так же с одной копией. Получить этот документ можно в УФМС по своему району;

- документы, подтверждающие наличие льгот: справка с места работы родителя в случае права внеочередного, первоочередного приема и свидетельства о рождении полнородных (неполнородных) сиблингов в случае преимущественного приема.

По всем вопросам, касающихся приема детей в первый класс в Самаре, можно обращаться в отдел общего образования городского департамента образования по телефону: 8-937-079-68-23.