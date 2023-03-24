«Дети ждут у двери кабинета, чтобы обнять»: директор интерната каждый день проезжает сотню километров ради любимой работы

Для Натальи Калабековой педагогика стала призванием. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Наталья Калабекова родилась в семье железнодорожников, поэтому родные с детства сулили ей такую же профессиональную стезю. Но девушка выбрала другой путь – ее призванием стала педагогика. И вот уже много лет Наталья Калабекова выступает второй мамой для детей-сирот с особенностями здоровья, искренне любит свою работу и детей, а те отвечают ей взаимностью.

«Хотела стать переводчиком»

В профессию педагога Наталья Калабекова попала почти случайно. Сельская отличница поступила в похвистневскую гимназию и столкнулась с проблемами в изучении немецкого языка. Пришлось нанимать репетитора.

- Эльвира Рашитовна была совершенно невероятным педагогом, - вспоминает Наталья Калабекова. – Всего за пару месяцев она подтянула язык до нужного уровня и навсегда привила мне любовь к этому предмету. Я твердо решила: поступаю на иняз. Если честно, поначалу думала работать переводчиком. Но по распределению после вуза попала в коррекционную школу для слабослышащих детей, мне сказали, что там очень активный и творческий директор, который поддерживает молодых педагогов. И это оказалось действительно так. Через три года я стала заместителем по воспитательной работе и проработала на этом месте 7 лет. Оказалось, что работать с детьми невероятно интересно, что атмосфера в образовательном учреждении очень теплая и творческая. И я поняла, что нашла дело, которому хочу посвятить свою жизнь.

Дарить тепло и заботу

Вот уже семь лет, с 2016 года, Наталья Калабекова возглавляет Чапаевский интернат для детей с особенностями здоровья. Каждое утро она садится в машину и проезжает 50 км, чтобы попасть из Самары на работу. Каждый вечер - проделывает такой же путь обратно.

- Мой кабинет находится на первом этаже. И каждый раз, когда я приезжаю на работу, у двери меня ждут детки, - рассказывает Наталья Калабекова. - У нас живут воспитанники самых разных возрастов – от трех до 17 лет. Но все они хотят одного – чтобы их обняли. Им очень важно, чтобы их любили. И хотя мы, конечно, не допускаем панибратства, однако всегда стремимся, чтобы ребята чувствовали наше тепло и заботу, знали, что учитель – это их старший товарищ и друг, к котоорму всегда можно обратиться за поддержкой.

В чапаевском интернате для подопечных стараются создавать максимально комфортные условия. Учитывают каждую мелочь – от удобной мебели до современного мультимедийного оборудования в классах.

- Кто кроме нас может дать нашим воспитанникам толчок к развитию, заинтересовать, показать, научить? - говорит Наталья Калабекова. – Я уверена, что ребенок должен развиваться и в учебе, и в творчестве, и в спорте – во всех направлениях!

Не случайно под руководством педагогов интерната ребята охотно участвуют в разнообразных конкурсах занимают там призовые места. А одна из воспитанниц, Оля Кирдяшкина, стала победителем всероссийского конкурса «Создай свой стиль», покорив жюри под председательством Валентина Юдашкина.

- Главное качество для педагога, для наставника – это профессионализм, - уверена Наталья Калабекова. – Важно очень трепетно относиться к своей работе, к детям, не переставать учиться новому, всегда сохранять тепло в душе и с готовностью им делиться.