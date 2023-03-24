«Мы будем рады показать крутое шоу»: как самарские бойцы собираются удивить публику на турнире лиги Ural FC

Рамис Терегулов и Шамиль Абасов на радио «КП-Самара». Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Во дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре 25 марта состоится одно из главных событий весны для всех любителей единоборств - турнир лиги Ural FC 2. Он состоится при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Примут участие в турнире и местные спортсмены. Двое из них - титулованные бойцы ММА, призеры чемпионатов России, мира и Европы в разных дисциплинах Рамис Терегулов и Шамиль Абасов побывали в гостях в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» и поделились ожиданиями от масштабного соревнования и открыли свои секреты подготовки к боям.

ПАХАТЬ И ГОТОВИТЬСЯ

Чего ждете от турнира? Какое настроение перед ним?

Рамис Терегулов: Настроение боевое. До боя остается чуть-чуть и кажется, что если бы животные умели спрашивать, то и они бы спрашивали - «ну че, как у тебя настрой?» На самом деле это очень сильно напрягает бойцов, когда со всех сторон - «Ты в форме? Вес сделал?» Поэтому хочется минимизировать общение с людьми. Немножко уходишь в себя. Думаю, у Шамиля тоже самое. У меня за плечами вместе с любителями в районе четырехсот боев. И если перед каждым у тебя спрашивают - «Готов? Не готов?» - то эти вопросы уже начинают напрягать. Но мы бойцы опытные, всем отвечаем - «Все нормально, не переживайте, приходите, болейте». И я, и Шамиль - мы хорошо готовились, много пахали, поэтому результат не заставит себя долго ждать.

Шамиль Абасов: Все верно. От турнира, конечно, в первую очередь я жду победы. И своей, и Рамиса, и самарских ребят. А так - все идет по плану.

Какие-то есть, может быть, ритуалы перед турниром?

Терегулов: Мы мусульмане, нам ритуалы запрещены.

Абасов: Только пахать и готовиться.

Рамис, ты говоришь, что сейчас все приелось, а как было раньше? По-другому?

Терегулов: Знаете, раньше мы дрались, так скажем, «за три копейки». И интерес был больше - «вот бы подраться, набить кому-нибудь лицо». Либо тебе набьют. Сейчас ты уже выходишь, осознаешь, что от проделанного результата зависит то, как будешь жить твоя семья. Потому что это работа, по-другому не назовешь. Мы же выходим сюда не за «спасибо». Ural FC нам предложил неплохие условия, поэтому мы выйдем, сделаем свою работу и потом уже будем отдыхать с нашей семьей. После чемпионата России, который планируется через несколько дней.

Шамиль, а когда у тебя эта грань была пройдена, когда появилось отношение к боям как к работе?

Абасов: С годами, конечно, ты остываешь. Как Рамис сказал, с возрастом тебя уже больше интересуют гонорары, от них зависит какой-то запал. Если в молодости ты готов был ради медальки по пять боев в день проводить, сейчас уже это все отходит, планы более материальные. Нельзя этого исключать. Ural FC зашел с большим размахом, там хорошие контракты. Без интереса они никого не оставили - никого из бойцов. Поэтому, с годами «все зависит только от чека», как сейчас модно говорить.

Рамис, вы сразитесь с Кодирхоном Ганиевым. Статистика этого бойца из Узбекистана - 8 побед и 4 поражения. Чего вы ждете от этого боя?

Терегулов: Изначально моим соперником был базовый боксер, у которого были профессиональные бои по боксу, по кикбоксингу, но буквально за две недели он поменялся на более молодого Ганиева. Парень, видно, заряжен, хочет победить. Посмотрели, изучили его. Шамиль - чемпион мира по кикбоксингу и тоже посмотрел, помог изучить соперника. Подработали под него, посмотрели ошибки, где он хромает и несколько сюрпризов мы подготовили. К нему полное уважение, ничего плохого не буду говорить, у парня своя задача, у меня - своя.

Вообще новости о смене противника сильно влияют на подготовку?

Терегулов: Это очень неприятно, когда готовишься под одного, а выходит другой. Благо, что они плюс минус по росту примерно одинаковые. Да, не хочу оскорблять предыдущего моего оппонента, который сломал руку, но Ганиев посерьезнее. У него больше бэкграунда в плане ММА. Он идет на серии из досрочных побед, это очень заряжает бойца. Поэтому недооценки нету. Ее никогда нету. Время недооценок уже прошло. Сейчас это наша работа, наш хлеб, наша задача и от результата будет зависеть - либо один гонорар, либо удвоенный. Так что задача для нас очень простая - забрать двойной чек.

ПИОНЕРЫ ЕДИНОБОРСТВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шамиль, вы проведете поединок против Хусана Баратова. Соперник поменялся несколько дней назад. Как сложно было перестроить подготовку в этом случае?

Абасов: У меня к этому турниру за время подготовки с начала января уже четвертый оппонент меняется. Я сначала сгонял вес до 93 кг, начал сушиться, готовился к бою с Иваном Штарковым, но он по каким-то обстоятельствам сорвался. Потом Корнилов - я начал набирать вес, но тоже что-то не сошлось. Потом уже под Голуба работали последнее время и тут за 3-4 дня до боя он тоже срывается. И вот крайний оппонент. Это не может не нервировать, когда ты под одного работаешь, и соперника меняют.

Терегулов: Причем они все по стилистике совершенно разные. И рост, и вес, и стиль боя. Все четыре и все разные.

Сейчас успели изучить соперника?

Абасов: Да, всей командой посмотрели, какие-то подводки сделали, что успели. Кикбоксер, наверное, мне будет легче с ним драться. Бой будет красивый. Он моложе меня на 5-6 лет. Насколько я слышал, у него на родине уже после меня будет турнир по кикбоксингу в разделе К-1. И это все прошлая моя история, начала базы моей - я вырос на кикбоксинге. Поэтому, я думаю, будет интересный бой - и ручками, и ногами.

К-1 - это плюс для вас? Объясните, что это значит?

Абасов: Да, конечно. Оба кикбоксера, оба будут в своей стихии работать. К-1 - это один из разделов кикбоксинга. В нем можно бить ногами по всей длине плюс можно добавлять колени. Грубо говоря, самый жесткий раздел в кикбоксинге - это К-1.

А как в целом идет подготовка к бою? Это больше физика или тактика?

Терегулов: Есть определенная цикличность. Мы с Шамилем не первый год в спорте, можно сказать, что мы пионеры единоборств Самарской области. Шамиль по кикбоксингу, я по армейскому рукопашному бою, боевому самбо. Кстати, рекорд мой по боевому самбо до сих пор в Самарской области не повторен. Я единственный в регионе призер Чемпионата Европы по боевому самбо. Мы очень долго в спорте, мы те, которые были двигатели для молодежи и детей, чтобы они хотели заниматься единоборствами в Самарской области. Как бы это нескромно не звучало, но так и есть. Мы уже здесь «корни пустили», у нас уже дети, мы ощущаем себя настоящими самарцами. И сколько раз в Бразилии, в других странах, на чемпионате Мира играл гимн в честь нас, мы представляли всегда Самарскую область…

И если говорить о подготовке, то очень хорошо, когда до боя есть минимум три месяца. Первый цикл у тебя идет на силовую подготовку, ты пашешь, готовишь мышцы к большим нагрузкам. Потом у тебя идет второй цикл - специальная подготовка под конкретного соперника. Если у тебя есть два-три месяца - это идеальный цикл для тренировочного процесса. Но, как правило, такое редко бывает.

И в целом, спортсмены всегда готовятся. Не бывает, чтобы они не работали. Всегда нужно быть готовым. Особенно, те, что помоложе, они очень часто выходят на замену, находятся на коротком уведомлении от менеджера и готовы к участию в турнире. Поэтому смена соперника тоже ни о чем не говорит - они тоже готовятся.

«БЫЛИ МЫСЛИ ПОПАСТЬ В UFC»

Следите за другими бойцами не в рамках подготовки к боям?

Абасов: Конечно, каждый боец следит, ведет в голове свою статистику, сравнивает себя с другими бойцами - как бы я подрался с этим соперником. Есть бойцы, у которых интересен стиль, что-то можно посмотреть для себя, подхватить.

Шамиль, а тебе чей стиль интересен? Кто из бойцов ближе тебе?

Абасов: Если говорить про кикбоксинг, то из российских кикбоксеров мне импонирует Владимир Минеев. Я знаю его со сборной, он - хороший парень, технически подкованный, с хорошим ударом, с хорошей школой. Еще есть Артем Вахитов, боец из Кузбасса.

У этих бойцов из России не бывает скучных боев. Всегда есть на что посмотреть, есть чему поучиться.

С обоими мы пересекались на сборах, прекрасно их знаю. Не знаю тех, кто был бы лучше них.

Рамис, тот же вопрос, но про ММА. Кто из бойцов близок тебе по духу?

Терегулов: Мне нравится, как выступает мой товарищ Сергей Харитонов. Мне нравится его стиль - со щитом или на щите. Он жесткий боец.

Я со многими бойцами спарринговал: и с Алистаром Оверимом, и с Федором Емельяненко, работал со многими нашими ребятами, самый тяжелый удар - у Сереги Харитонова. Как конь копытом бьет.

Если брать зарубежных бойцов, то мне очень нравится стиль Кейна Веласкеса, Даниэля Кормье. Это бойцы, которые и в стойке могут зарубиться, и красивую борьбу показать.

В свое время очень нравился Джуниор Дос Сантос. У него была неплохая ударка, до тех пор, пока не встретился с Веласкесом.

Есть боец, с кем бы хотели провести поединок?

Терегулов: Если честно, не хотел бы вообще драться (смеется). Шучу, конечно.

Лет 6-7 назад очень хотел подраться с Джоном Джонсом. Думал: дали бы мне время подготовиться, провести хороший лагерь, тогда можно было бы провести бой ради спортивного интереса. Джонс - один из лучших бойцов всех времен, мне бы хотелось подраться с ним.

Или, например, с Дэном Хендерсоном, который выиграл бой с Федором Емельяненко. Смотришь на Хендерсона со стороны - он такой корявый, думаешь: как Федор мог ему проиграть? А во время боя он вышел из-под Федора, нанес ему один удар снизу и все.

Шамиль, а с кем бы ты хотел провести поединок? Если бы можно было выбрать любого бойца.

Абасов: Я никогда не фантазировал о каких-то заоблачных высотах, всегда отталкивался от того, что есть, все делал по плану. У меня были мысли постараться попасть в UFC, когда я начал драться по ММА. Но тогда моей большой ошибкой было драться в тяжелом весе.

Тогда я должен был пройти Ризвана Куниева и Владимира Дайнеко. Я думал, если бы в тот момент я смог бы их победить, я попал бы в UFC. Однако обстоятельства так сложились, что не получилось. Где-то не хватило командной работы, не хватило спарринг-партнеров, были моменты, когда здоровье подводило.

Еще сказались первые поражения в ММА. Я выходил в тяжелом весе, 103-105 кг, а соперники весят по 125-130 кг. Это тоже сказалось, поэтому не получилось попасть в UFC.

Терегулов: Я бы добавил про UFC. На мой взгляд, там только пять бойцов, чей уровень гораздо выше остальных. Я уже говорил, что спарринговал с Алистаром Оверимом, спарринговал с другими бойцами. Я бы не сказал, что у них заоблачный уровень. Машина UFC очень круто раскручивает бои, много PR. Я скажу по личному опыту - с бойцами до первой пятерки можно спокойно спарринговать. Они не на недосягаемом уровне, как думают многие зрители.

Побочный эффект занятия нашим любимым делом - это известность. Мы смотрим бои по телевизору и представляем себе, что до этих людей даже руками нельзя дотронуться.

В конце нулевых я спарринговал впервые с мировой звездой - с Федором Емельяненко. Когда впервые увидел его, открыл рот от изумления, а потом начал работать с ним и понял, что он обычный человек. Особенно, когда он начал тебя бить. Да, удары сильные, но меня били и потяжелее, и не потяжелее.

Честно скажу, были моменты, когда я скромничал. Ко мне один раз подошли тренеры и говорят: «Зачем ты его жалеешь? У него бой, не надо его жалеть». А это же Федор, а мне 23-24 года тогда было. Он был для нас всех примером, это же человек, который первым продвигал единоборства в России. Но когда ты уже с ним поспарринговал, уже понимаешь, что он такой же человек, не инопланетянин, кровь у него такого же цвета, не голубая и не зеленая.

Я тогда посмотрел, что Федор ест. Все то же самое, что ел я. Не было ничего необычного в его рационе, звездами с небес он не питался.

«ЛЕГЧЕ ДРАТЬСЯ НЕ В САМАРЕ»

Что для вас значит выступление перед своей публикой - в Самаре?

Абасов: Мне было бы легче драться вне Самары. Было бы меньше волнения, меньше лишних мыслей.

Терегулов: Раньше было проще выступать за границей, спокойнее как-то, а сейчас все равно какой-то мандраж есть перед своей публикой, но мы надеемся, что поддержка наших земляков будет независимо от результата. Все-таки спорт есть спорт, мы не настраиваем себя на поражение, но поддержка должна быть в любом случае. Потому что «у победы много друзей, а у поражения ты один». Мы будем рады показать классное и крутое шоу, хорошие бои. И Шамиль, и я - мы любим заканчивать свои бои досрочно. Через 10 дней у нас старт чемпионата, но там будет экипировка, здесь ее минимум и перчатки унцовые - а это очень больно. Поэтому, посмотрим.

В главном бою вечера турнира Ural FC 2 сойдутся Вячеслав Дацик и Джеронимо Дос Сантос по прозвищу Мондрагон. Они подогрели аудиторию перед боем. Шамиль, как ты относишься к трэш-току? Он нужен, чтобы повысить интерес к единоборствам, или совершенно лишний?

Абасов: Это мое личное мнение - интерес к боям нужно подогревать своими результатами. Трэш-ток для меня - это цирк, я такое не приветствую. Мужчина должен отвечать за свои слова, я придерживаюсь такого правила. Если я что-то говорю, то я должен за это ответить, ведь за мой моя семья, мой род.

Но трэш-то есть, он часть индустрии, а моего мнения никто не спрашивает. Нравится ли мне такое? Нет, не нравится, но каждый сам отвечает за свою жизнь.

Терегулов: Мы с Шамилем воспитывались на боях Федора Емельяненко, Сергея Харитонова…

Абасов: Это мужчины, которые все показывали своими боями, а не трэш-током.

Терегулов: Они никто не говорили лишнего. Федор всегда был спокоен, лаконичен, и его любили и уважали. Были американцы, которые кричали: «Я тебя уничтожу! Я тебя порву!», и они собирали стадионы, но они не унижали никого, не оскорбляли, как это делают сейчас, сегодня в порядке вещей сказать какую-то ерунду. Раскрутку сегодня смотрят больше, чем бои. Некоторые бои сегодня - пшик, а раскрутка к бою, конечно, крутая.

Если говорить про Вячеслава [Дацика], то он же еще с начала нулевых был очень эпатажным бойцом, но тогда его никто всерьез не воспринимал. А сейчас мир так перевернулся, что молодежи нравится такое поведение.

Бой Дацика - главный бой вечера, но ведь у Шамиля, у меня гораздо больше титулов, но мы не в главном бою. А все потому, что у людей есть интерес к этому бойцу, к этому противостоянию, и мы это понимаем.

Мондрагон - очень фактурный боец, громила. Очень крупный, видимо, кушает все: и что разрешено, и что запрещено.

Противостояние Дацика и Мондрагона для обывателя очень интересное, но для тех, кто занимается спортом или кто занимался им, не думаю, что этот бой особо интересен.