Знакомство с атаманом и стрельба из лука: из Самары в Киров отправился первый туристический поезд

Первый туристический поезд отправился из Самары в Киров 24 марта 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Из областной столицы в пятницу 24 марта 2023 в свой первый рейс отправился новый туристический поезд «Самара-Киров». Копилку проекта РЖД «Яркие выходные в Приволжье» пополнил еще один железнодорожный тур. Журналисты «КП-Самара» пообщались с представителями пассажирской компании и самарскими путешественниками.

«Пассажиры просили — мы сделали»

Особенность нового туристического маршрута в том, что прямого сообщения из Самары в Киров нет. Добраться до города на любом виде транспорта получится, но придется терпеть пересадки.

- Чем дальше находится населенный пункт, тем менее он привлекателен для альтернативных видов транспорта, - объяснила заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Инна Гаврилова. - Туристический поезд на Вятку мы планировали сделать давно. Мы очень рады, что теперь наши туристы смогут посетить новую территорию. Многие пассажиры сами просили нас организовать этот тур. Традиционно мы объединяем в состав наших туристических поездов два основных проекта «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний» для школьников.

В путь отправились больше 150 человек, среди которых около 40 — школьники. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В путь отправились больше 150 человек, среди которых около 40 — школьники. Туристический поезд прибудет в Киров в субботу утром 25 марта. Хоть и дорога предстоит долгая, но заскучать путешественники точно не успеют.

-Для школьников, например, предусмотрена интерактивно-образовательная программа. Дети заранее познакомятся с городом Киров, чтобы после удивить его жителей своими знаниями, - поделилась Инна Гаврилова.

«Школьники посетят парк сказок и палеонтологический музей»

По словам Инны, в Кирове очень ждут поезд из Самары. Для гостей будет организована увлекательная туристическая программа.

-Участники узнают историю шоколадного дела Кирова, увидят воздушные ротонды конца XIX века. А под руководством настоящего вятского атамана туристы научатся стрелять из лука и метать копьё, а также ездить верхом. Для школьников разработана отдельная программа с посещением палеонтологического музея и парка сказок.

Мария вместе с сыном одни из первых прибыли на вокзал. У второклассника Георгия как раз начались каникулы. Жительница Самары призналась: семейная поездка длинной в три дня — отличный вариант для отдыха.

-Нас ждет очень интересная программа! Никогда не было в Кирове. Очень хочется посмотреть на дымковскую игрушку и владения кировского воеводы, - говорит Мария. -Обязательно привезем сувениры.

Для школьников предусмотрена интерактивно-образовательная программа. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В мае 2023 откроется новое туристическое направление

А вот Наталья не первый раз отправляется в путешествие на туристическом поезде. Девушка очень рада новому маршруту.

-Мне очень нравится путешествовать на поезде, потому что можно отправиться большой компанией друзей. Едем за новыми впечатлениями и знаниями.

Кстати, к железнодорожному туру смогут присоединиться жители сразу двух городов — Пензы и Саранска. В этом году из Самары отправился уже четвертый туристический поезд.

-Мы уже разработали программу туров до августа 2023. Она анонсирована и открыта, - говорит Инна Гаврилова. - Уже практически полностью проданы билеты на ближайшие рейсы. Например, в апреле наших пассажиров ждут самые популярные туры — Самара-Волгоград и Самара-Йошкар-Ола.

Кроме того, на майские праздники появится новое направление для любителей путешествий — Пермский край.