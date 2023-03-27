Алексей Рыжков: Мы ожидаем роста спроса в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ред.: Алексей, какие основные итоги 2022 года на рынке недвижимости Вы бы отметили?

Алексей Рыжков: Участникам строительной отрасли, как и других ключевых секторов экономики, пришлось оперативно перестраивать цепочки поставок и реагировать на снижение покупательной способности населения. Одно из характерных событий – это сокращение общего спроса на недвижимость из-за резкого увеличение ключевой ставки Банка России и последующего удорожания ипотечных кредитов. Учитывая, что их доступность до этого обеспечивала планомерный рост рынка, эффект ощутили все. Но как только ставки пошли вниз, сразу началось плавное восстановление спроса. При этом сами строители поставили рекорд. Ввод жилья всех категорий достиг почти 103 млн кв. м, это самый высокий показатель за всю историю. А ведь именно новостройки являются драйвером роста рынка.

Среди важных результатов года я бы еще отметил повышение требований к качеству жилья и окружающей инфраструктуре, включая эко-составляющую. Этот тренд проявился в пандемийные 2020-2021 годы и сейчас набирает силу. Так как мы в SevenSunsDevelopment этой составляющей уделяем большое внимание, то спрос на квартиры наших проектов по году был стабильнее, чем в целом по рынку.

Ред.: А как выросла себестоимость строительства?

Алексей Рыжков: В среднем на 15-20%. Основные категории строительных материалов резко подорожали в первой половине года, но к 4 кварталу ситуация выровнялась. Если считать в среднем по году, то бетон, кровельные материалы подорожали на 17-20%, краска – на 30%. Но частично это было компенсировано снижением стоимости металла, дерева и композитных материалов на 12-14%. Несмотря на это, мы старались резко не повышать цены, а свою экономику улучшать прежде всего за счет повышения внутренней эффективности – и в плане общего управления проектами, и в плане закупочной деятельности.

Ред.: Какие у Вас ожидания на этот год?

Алексей Рыжков: В целом позитивные. Это ожидание основано в том числе на результатах начала года. По официальной статистике, к 1 февраля ввод жилья в России увеличился на 18% год к году, в том числе многоэтажное жилое строительство выросло на 24,5%. Для потребителей это хорошая новость – дефицита предложения в целом нет, на рынке наблюдается здоровая конкуренция. Но даже при этих темпах стройки потребительский спрос полностью не удовлетворен, есть куда расти.

Скорее всего, будет стабилизация и небольшая коррекция цен по году. Сейчас, конечно, важно не ужесточать условия ипотечного кредитования, мы надеемся на разумную политику в этой области. Значительное влияние окажут расширенные условия программы льготной семейной ипотеки, доля которой по-прежнему велика. Идет обсуждение других адресных видов льготных ипотек, например, для молодежи, для отдельных профессиональных групп. Это хороший механизм поддержки.

Ред.: А как рынок будет развиваться в ближайшие годы, какие прогнозы?

Алексей Рыжков: Если ретроспективно посмотреть пять последних лет, то станет понятно, что подавляющее большинство любых прогнозов не сбылось. Слишком много оказалось неординарных, мало кем ожидаемых событий. Но если основываться на текущих реалиях, то можно ожидать, что, начиная, скорее всего, со второй половины 2023 года, в 2024-2025 годах будет реализован "отложенный спрос", то есть текущее замедление покупательской активности приведет к активному росту спроса в будущем. Ведь сами потребности никуда не делись. Людей зачастую останавливает либо политика банков, либо неуверенность в своих доходах, чтобы войти в ипотечную сделку. Но сегодня наши экономисты улучшают прогнозы по росту ВВП, замедлению инфляции и росту реальных доходов населения. Если этот сценарий будет реализован, то через несколько месяцев наши сограждане вернутся к задаче приобретения жилья, а бизнес активизируется. Нам, как девелоперу, развивающему жилые кварталы, важно, чтобы к нам в комплексы приходили различные ритейлеры, операторы услуг для населения и другой бизнес для людей.

Спрос на жилье комфорт-класса, на котором специализируется SevenSunsDevelopment, продолжит расти. Это связано с изменением подходов к качеству жизни в обществе. Несмотря на экономические трудности, люди хотят найти не просто место, куда будут приезжать ночевать, а именно свой дом, где важна не только сама квартира, но и все окружение - и жилая площадка, и двор, и окружающее пространство. Все больше решает не только цена за метр, но и социальная ценность. Стремление к партнерству, взаимопомощи, к участию в общей жизни – это важный тренд для всего государства, и мы как девелоперы должны реагировать на него. Реализуя наши проекты, мы уже на него обратили внимание. Более того, сделали этот принцип основополагающим в нашей работе. В том числе мы поддерживаем социальные проекты, направленные на укрепление добрососедства, на развитие партиципации, то есть культуры участия, объединения людей в общем деле.

SevenSunsDevelopment уделяет большое внимание не только разнообразию планировок, но и наличию зеленых зон, пространств для работы, общения и отдыха, обеспечению доступа к качественным местам общего пользования.

Ред.: То есть коллективный опыт изоляции в пандемию дал о себе знать? Все поняли ценность простого человеческого общения?

Алексей Рыжков: В том числе. Но сама тенденция зародилась раньше. Стало очевидно, что зарабатывание денег ради зарабатывания денег, эффект отложенный жизни – это точно не путь к успеху. Более того, полноценная социальная, семейная жизнь – это залог не только персонального человеческого счастья, но и системного развития экономики.

Ред.: Какиеу Seven Suns Development планы?

Алексей Рыжков: В настоящее время портфель нашей компании насчитывает более 1 млн м2 как реализованных и текущих проектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Вологде. Мы внимательно изучаем рынок, у нас есть несколько проектов в разработке, мы будем о них объявлять постепенно. Но приоритет для нас – это выполнение в рамках графика текущих проектов. Считаю, что прошлый непростой год мы прошли достойно, оперативно реагируя на новые вызовы.

Построенные нами кварталы оценены тысячами семей, наши проекты – лауреаты и победители отраслевых премий. И мы, конечно, стремимся быть еще лучше.

Компания делает ставку на внедрение передовых строительных технологий и архитектурных решений. Это наше сильное конкурентное преимущество, и мы продолжим вкладываться в инновации.

Ред.: Вы сразу сделали ставку на продажу квартир уже с чистовой отделкой? Эта опция оказалась востребованной?

Алексей Рыжков: Да, интерес большой. Если покупаешь “нулевую” квартиру и сам занимаешься ремонтом, то в итоге получаешь затраты в половину стоимость самой квартиры. SevenSunsDevelopment, обладая возможностью крупнооптовых закупок, командой профессиональных дизайнеров, гораздо эффективнее управляет экономикой этого процесса, причем без потери качества.

Практика продаж готовых квартир будет почти повсеместной. А следующим шагом станет усиление персонального подхода. На этот процесс будет влиять, и влияет уже сейчас, цифровизация. Искусственный интеллект и анализ больших данных, удобные цифровые платформы позволят строителям более гибко реагировать на предпочтения покупателей и упростят выбор квартиры для покупателей.