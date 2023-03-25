Циркуль, Зидан, Дирижер: игроки «Крыльев» сменили имена ради игры со сборной Медиалиги

Фамилии на майках у игроков "Крыльев" сменили ники. Фото: ПФК "Крылья Советов"

По другим правилам

24 марта 2023 года самарские «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Арена» провели необычный матч. Соперником «Крыльев» была сборная Медиалиги. Соответственно, матч проходил по правилам и с антуражем медийного футбола.

Так, игра длилась два тайма по 25 минут «чистого» времени — как в хоккее или баскетболе, то есть во время пауз секундомер останавливался. И прямо по ходу встречи было принято решение сыграть и третий тайм — уже продолжительностью 15 минут. Причем счет первых двух таймов при этом обнулялся.

В медиафутболе принято на спинах игроков писать не фамилии, а прозвища по типу ников в интернете. Футболисты «Крыльев», пр признанию вратаря Евгения Фролова, здорово развлеклись, придумывая себе и друг другу «кликухи».

Так, Роман Евгеньев стал Циркулем, Александр Коваленко — Водолазом. Владимир Писарский взял предсказуемый ник Дирижер.

Вратари в атаке

А вот Иван Ломаев не только получил прозвище Зидан, но и возможность ему соответствовать. Как многие болельщики помнят, в прошлом сезоне Иван финтом Зидана попытался обыграть Илью Садыгова из «Химок», но не сумел и пропустил гол.

На этот раз его выпустили в поле, в нападение — правда, буквально на пару минут в самом конце третьего тайма. «Крутануть» кого-то ему все же не удалось, зато голкипер успел пробить «ножницами» по воротам своего коллеги Александра Будакова, защищавшего владения сборной Медиалиги.

- Когда Ваня играет в нападении, так безопаснее для наших ворот, - подколол одноклубника Евгений Фролов (Фрол), отстоявший на ноль все три тайма.

Будаков же пропустил четыре мяча. Забивали ему Нападатель (Владислав Шитов), Гога (Георгий Зотов), Хлус (Никита Хлусов) и Тоц (Егор Тоцкий).

В 2009 году нынешний страж ворот сборной медийщиков был в «Крыльях Советов» в одной команде с Яном Коллером, Иржи Ярошиком, Андреем Тихоновым. А еще раньше, на заре своей карьеры, в 19-летнем возрасте, отличился в матче дублеров «Локомотива» и «Крыльев», взяв в той игре сразу три (!) пенальти.

- Долгое время этот матч был для меня одним из самых запоминающихся. Но потом, уже после «Крыльев», я за «Кубань» забил гол в чужие ворота, так что теперь горжусь и этим, - признался Александр корреспонденту «КП-Самара».

В концовке второго тайма Будаков предпринял попытку повторить свой подвиг, пойдя к чужим воротам на подачу углового, но в результате только привез четвертый гол в свои ворота. «Крылья» провели образцовую контратаку на пустые ворота, самым сложным в которой было — не отдать пас в офсайд.

Судья у микрофона, дрон и летучая мышь

Кстати, импровизированный VAR на этой игре не создавал томительных минут. Он выглядел так: лайнсмен подсаживался к комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину и громко в микрофон комментировал то, что видит на экране во время повтора.

- Здесь все чисто... Вот тут смотрим внимательнее… Нет офсайда, гол засчитан! - произнес судья, зафиксировав счет 4:0.

В течение всего матча над полем летал дрон, давая картинку для телетрансляции с неожиданных ракурсов. А конкуренцию ему составила… летучая мышь, вероятно, в обычное время живущая где-то под куполом огромного стадиона. По мнению присутствующих, это был новый маскот «Крыльев», объединивший в себе неофициальное прозвище болельщиков клуба («крысы») и «крылатость» из официального названия клуба.

Профессионализм и благотворительность

Главный тренер команды Игорь Осинькин периодически всерьез покрикивал на своих подопечных, несмотря на развлекательный характер матча.

- Просто есть вещи, которые профессиональный футболист не должен позволять себе ни в каких ситуациях. А так, конечно, с точки зрения тренировочного процесса такой матч можно рассматривать скорее как физическую нагрузку, - пояснил Осинькин корреспонденту «КП-Самара».

«Серьезный» контрольный матч «Крылья» проведут в воскресенье 26 марта на стадионе «Металлург». Соперником самарцев будет коллектив второй лиги «Сокол» из Саратова. Начало матча в 12 часов, вход свободный.

А игру со сборной Медиалиги посетило более трех с половиной тысяч болельщиков. Спонсор сборной Медиалиги удвоит сумму сборов от продаж билетов (они стоили по 100 рублей) и получившиеся 600 с лишним тысяч рублей направит в помощь футболисту медийного клуба «Амкал» Никите Финито, который борется с онкологией.