Огромные офисы и гигантские ТЦ уйдут в прошлое: эксперт рассказал, что ждет рынок коммерческой недвижимости в Самаре

В последние месяцы многие торговые центры в Самаре лишились части арендаторов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара занимает одно из лидирующих мест в стране по обеспеченности торговыми площадями на душу населения. Однако ограничения и сложности, связанные с пандемией, самоизоляцией и внешнеполитической и экономической ситуацией 2022 года серьезно подкосили этот рынок. Торговые и офисные центры потеряли часть арендаторов и до сих пор не могут восстановить прежние позиции. Что ждет рынок коммерческой недвижимости в Самаре, выживут ли огромные торговые и офисные центры и что придет им на смену, журналисту «КП-Самара» рассказал директор ООО «Октогон», главный редактор журнала «Строительство.Недвижимость.Rent&Sale» Олег Никитенко.

«Рынок не умирает, он просто трансформируется»

Эксперт отметил: с начала осени в Самаре наблюдается некоторое снижение на рынке коммерческой недвижимости и по объемам того, что требуется бизнесу, и по цене, которую бизнес готов за коммерческие площади заплатить.

- Однако говорить, что коммерческая недвижимость больше не нужна, неправильно. Рынок не умирает, он просто трансформируется, и это объективное явление, - подчеркнул Олег Никитенко.

В частности, эксперт отметил, что огромные офисные помещения, рассчитанные на 200-300 человек сейчас действительно теряют популярность.

- Пандемия и самоизоляция наглядно продемонстрировали – большинство рабочих процессов во многих компаниях можно эффективно выстроить в удаленном режиме. И присутствие в офисе сразу огромного количества работников вовсе не обязательно, - говорит Олег Никитенко. - Однако «работать удаленно» не равно «работать из дома». Мало у кого в Самаре сегодня есть возможность организовать полноценное рабочее место дома, где были бы достаточные площади, мощности интернета, инфраструктура для проведения видеоконференций и т.д. Поэтому сейчас очень востребованы качественные, уютные коворкинги с хорошей инфраструктурой, рабочие места вне дома, но в шаговой доступности от места жительства, куда можно было бы выйти поработать, не отвлекаясь на домашние дела, но и не тратя время на дорогу. Также Самаре не хватает очень качественных офисов класса А с современной инфраструктурой для проведения видеоконференций и семинаров. Думаю, в ближайшее время спрос на такие пространства будет расти, за ними будущее.

«Большие ТЦ уже неактуальны»

Похожая ситуация складывается с торговыми центрами.

- Чем более благоустроенной становится городская среда, тем меньше востребованы огромные ТЦ в качестве места для прогулок с детьми, досуга, проведения уик-энда и тд., - отмечает Олег Никитенко. - Но популярность небольших торговых центров и стрит-ритейла в таких благоустроенных кварталах, напротив, растет. Люди хотят тратить выходной не на то, чтобы гулять по торговому центру, как было 10 лет назад, а на то, чтобы гулять по городу. И во время этих прогулок – зайти в небольшие уличные магазинчики, посидеть в кафе и т.д. Также мы отмечаем, что снова растет востребованность небольших торговых центров в шаговой доступности. Так что в этом сегменте рынок также живой, но он переживает структурные изменения.