Крепкое не пить, короткое не надевать: как не опозориться на корпоративе и не вылететь с работы

Пить на корпоративе или не пить - вот в чем вопрос? Фото: "КП" Архив

Пережить корпоратив и не вылететь с работы - миссия выполнима, но затруднительна. «Комсомолка» рассказывает реальные истории с корпоративов и объясняет, как провести этот вечер с наименьшими потерями для репутации. Но и так, чтобы от веселья не отказываться!

НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА

На работу в компанию своей мечты Лена устроилась полгода назад, начальником отдела. Пять человек в подчинении, отличные перспективы. А тут Новый год. Лена хоть и слыла начальницей строгой, была дамой стеснительной. Начальство же решило устроить корпоратив по полной программе: с ведущим, танцами, конкурсами и караоке.

В общем, чтобы не отрываться от коллектива, Лена решила выпить. Думала - каплю, для виду. Но коллеги все подливали и подливали…

Наутро, открыв один глаз, Лена выяснила, что находится не дома. Открыв второй, поняла, что спит на офисном диванчике. Коллеги просто не знали ее адреса. Зато в телефонах у них осталось много веселых видео: Лена танцует сальсу со шваброй или красиво падает в центре танцпола.

Первым желанием было уволиться. Но Лена собралась с силами и публично извинилась за свое поведение. После этого отношение к ней поменялось даже в лучшую сторону. Хотя приходить на работу еще полгода было стыдно.

Комментирует психолог Валентина Цветкова:

- Помните шутку про волков, которые съели собаку и принесли ей венок с надписью «От безутешных коллег»? Самая частая ошибка на корпоративах - думать, что вокруг друзья. Расслабляться на таких праздниках не стоит. Совет для идеального корпоратива: первый раз вместе со всеми поднять рюмку/бокал алкогольного напитка, затем заменить его на сок/минералку. Не оставляйте емкость пустой, чтобы туда не подливали лишнего, и не пропускайте тосты, тогда никто и ничего не заподозрит.

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КОВАРНЫЙ НАРЯД

Студенческие годы Кати были бурными, поэтому в праздниках она была подкованной. Меру знала, на столах не танцевала, умела поддержать разговор и очаровательно смеяться. На этом корпоративе она рассчитывала в очередной раз поразить всех умом, красотой и, если позволит Дед Мороз и ведущий, начитанностью и эрудицией. В компании все знали, что начальница одного из отделов собирается на пенсию, на ее место было несколько претендентов, дополнительные очки не помешали бы никому.

К корпоративу Катя готовилась тщательно. Прическа, спокойный макияж, каблуки и платье-миди из красивого многослойного шифона. Никакого декольте!

На празднике к Кате были прикованы взгляды коллег. Когда она поднималась на мини-сцену произносить тост, все схватились за телефоны. Внимание было приятным, пока Катя не поняла, в чем дело. Коварное освещение в ресторане выставило красотку напоказ: достоянием общественности из-за растаявшего в софитах платья стали все прелести начальницы. К тому же под платьем не было белья. Через месяц Катя уволилась: слишком фривольно стали вести себя с ней коллеги. А ведь Катя не такая.

Комментирует стилист Анна Макарова:

- Платья - вещь коварная. Наряд приемлемой длины может задираться в танце, декольте неожиданно окажется больше, чем вы представляли. Лучше надеть что-то проверенное. Рекомендую платья-футляры средней длины с аксессуарами.

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ЗРЯ ПОМОГАЛ

Непьющему спортсмену Андрею на корпоративе повезло. В руки сама упала начальница: дама немного перебрала, таксист отказывался вести ее одну, и парень решил помочь. До дома доехали без приключений, помог подняться на этаж, уложил спать и ушел, захлопнув дверь. Никакого интима, боже упаси. Парень думал, что теперь будет ходить в любимчиках, но ошибся. Начальница в лицо ничего не сказала, но обиду на не заинтересовавшегося ею красавчика затаила. И даже распустила слух о его нетрадиционной ориентации.

Комментирует психолог Валентина Цветкова:

- Проявление заботы о коллегах может пойти на пользу и даже стать причиной вашего повышения. Не во всем нужна мера: провожать кого-то домой стоит только в том случае, если это ваш близкий друг. А лучше позвоните родственникам перебравшего человека.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Мы будем петь и смеяться как дети

Ситуацию комментирует лидер общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- До чего же скучные люди - эти психологи и стилисты. И советы у них скучные до невозможности. Не расслабляться на корпоративе? Заменить спиртное на газировку или сок? Отказаться от мини и декольте? Но это уже, ребята, будет не новогодний корпоратив, а профсоюзное собрание с гирляндами. Мы этого хотим? Нет. Мы будем петь и смеяться как дети, плясать на столах и наутро немного стыдиться содеянного накануне. Потому что такой уж это праздник, Новый год, - всем хочется волшебства, пусть и немного дурацкого. Как поется в одной хорошей песне: Que sera, sera - «Что будет, то будет».

КСТАТИ

Типы коллег, которые раздражают больше всего

Папарацци

Не расстаются с телефоном или с фотоаппаратом, фотографируют всех и везде. В конце вечера бывают немного биты.

Скромницы под градусом

Чаще всего в неловкой роли перебравшего человека оказываются люди скромные и незаметные. Они привыкли не выделяться, а тут такой стресс - много людей, с ними надо общаться. Сперва алкоголь прибавляет смелости, потом проблем. Именно они пляшут на столах и устраивают стриптиз на танцполе.

Оголодавшие

Набрасываются на еду так, будто не ели год до этого. На танцпол их не вытащишь. Они будут обходить все столы в поисках чего-то повкуснее. А в конце вечера соберут остатки в заготовленный контейнер.

Гномы-ворчуны

Постоянно в уме подсчитывают, сколько денег совершенно зря потратила компания. Демонстративно закатывают глаза во время конкурсов или тостов. Жаждут поделиться мнением со всеми, поэтому к концу вечера вокруг них образуется зона отчуждения.

Кошмар диджея

А включите Лободу. А у вас есть песенка про ключи? А какая музыка будет следующей? А найдите нам медляк. А у вас «Любэ» есть? Очень спеть хочется. А вы можете включить музыку с моего телефона? Пожалуйста, не надо так.