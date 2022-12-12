Бумеранг долгов ЖКХ: как миллиардная задолженность населения бьет по самим же жителям

С 1 декабря тарифы ЖКХ проиндексировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре «Комсомольской правды» эксперты обсудили ситуацию с долгами ЖКХ, которая складывается в Самарской области. Повышение тарифов на коммунальные услуги, вступившее в силу с 1 декабря, увеличит количество должников, уверены они. Как бороться со злостными неплательщиками, какие меры поддержки рассматриваются государством и почему долги ударят бумерангом по самим же жителям, обсудили на круглом столе.

Повышение - вынужденная мера

Тарифы ЖКХ с 1 декабря поднялись на 9% в среднем по стране. Правительство перенесло их индексацию с 1 июля 2023 года на более ранний срок. Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина, рассказала, с чем это связано.

Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году инфляция оказалась значительно выше тех прогнозов, которые планировались в прошлом году. И стоимость ремонта и инвестпрограмм выросла. Ресурсоснабжающие организации уже провели подготовку к зимнему сезону, потратили на это значительное количество денег с учетом инфляции. Чтобы компенсировать им часть затрат и чтобы качество оказания услуг не упало, было принято решение индексировать оплату за ЖКУ раньше предполагаемого срока. Но стоит отметить, что в следующем году повышения не будет, - сказала она.

В отличие от предыдущих лет, во всех регионах страны платежи за коммунальные услуги выросли в среднем на 9%. Но как объяснила Алена Гаршина, у регионов существует максимальный размер отклонения от этого индекса. В Самарской области он составляет 2%. То есть в среднем рост платы у нас может составить до 11%. В следующем году индексации платы тарифов ЖКХ не будет, но будут другие изменения, закрепленные законодательно.

В первом квартале 2023 года вступает ряд нововведений в жилищной сфере. Во-первых, это корректировка платы за отопление. Она будет проводиться для тех домов, где имеются общедомовые приборы учета. И опыт предыдущих лет показывает, что такая корректировка приводит к достаточно высоким цифрам - до 8-12 тысяч рублей. Многие столкнуться с ней, когда придет так называемая 13-я квитанция за тепло. Во-вторых, нас ждет корректировка платы за коммунальные услуги на содержание общего имущества. Пока еще не определен период, за который будет проводиться корректировка. Нет разъяснения Минстроя по этому поводу: корректировка затронет весь 2022 год или начнет действовать с момента постановления - с сентября этого года.Это означает, что многие жители Самарской области могут получить дополнительные платежи по холодной и горячей воде, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству ЖКХ Виктор Часовских Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Он уверен, что рост платежей за коммунальные услуги приведет к увеличению задолженности. Жители Самарской области уже недоплатили свыше 13 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на теплоснабжение и горячую воду. Причем, статистика такова: исправно платят пенсионеры и категории граждан, получающие льготы, в то время как обеспеченные люди этой обязанностью пренебрегают.

Долги населения - вопрос безопасности самих жителей

Задолженность за услуги ЖКУ негативно сказывается и на работе поставщиков услуг. Например, из-за долгов перед управляющими компаниями многоквартирные дома могут остаться без запланированного текущего ремонта, говорит директор ООО «Коммунресурс» Леонид Пугачев. В управлении общества находится значительный жилищный фонд - более 300 многоквартирных домов в трех внутригородских районах Самары. Это Кировский, Красноглинский и Ленинский районы.

Директор ООО «Коммунресурс» Леонид Пугачев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Долги населения перед нашей управляющей компанией растут, как и перед всеми другими УК в нашем городе. Это головная боль каждого директора - как работать с должниками и улучшать работу по взысканию задолженности. Хочется отметить, что за последние два года мы добились значительных результатов по снижению темпов роста задолженности. Сегодня общая сумма долга перед нашей УК составляет 100 млн рублей. Как определить, много это или мало? Я считаю, что достаточно много. Привожу простые расчеты. Ежемесячная собираемость нашей УК в полном объеме должна составлять 50 млн рублей. Но уровень собираемости держится на уровне 95%, то есть 5% мы уже недополучаем. За три года эти проценты у нас выливаются в 100 млн рублей недополученных денег. А это 2 месяца полноценной работы управляющей компании или годовой бюджет 20-ти подъездов многоквартирного дома, - объясняет Леонид Пугачев.

Эта простая математика связана с жизнью многоквартирных домов и их безопасностью.

Мы согласно лицензионным требованиям должны обеспечить комфортное и безопасное проживание населения. Несмотря на собираемость, должны платить в обязательном порядке за обслуживание газового оборудования - это вопрос безопасности жителей, за обслуживание лифтов - это также вопрос безопасности жителей. Тоже самое с обслуживанием дымоходов и вентканалов, - продолжает директор «Коммунресурса».

Выполнение обязательных пунктов влечет за собой экономию на менее важных статьях расходов. Например, таких, как косметический ремонт. УК вынуждены, проводя запланированные работы «ужиматься» - выбирать более дешевые материалы или исключать второстепенные задачи из годового плана.

Но надо понимать, что постоянно откладывать работы не получится. Рано или поздно их придется делать. Поэтому хотелось бы призвать жителей Самары исправно платить за оказанные услуги. Это в первую очередь в их же интересах, - подытожил Леонид Пугачев.

Также он отметил, что повышение тарифов ЖКХ несущественно затронет платежки за услуги управляющих компаний. Ненамного могут увеличиться цифры в строке расходов на общедомовые нужды - за электричество, холодную и горячую воду.

Снизили задолженность перед энергетиками

В Самаре снизилась дебиторская задолженность населения по электроэнергии по отношению к 1 января 2022 года. За 10 месяцев удалось сократить долги самарцев на 30 млн рублей, сообщил начальник Управления реализации электроэнергии АО «СамГЭС» Евгений Завалищин. И это несмотря на такое непростое время, отметил эксперт.

Начальник Управления реализации электроэнергии АО «СамГЭС» Евгений Завалищин Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Надеюсь, что мы поддержим эту цифру и выйдем со 100%-м уровнем реализации на конец года. Хочу сказать большое спасибо жителям, которые ответственно относятся к платежам за электроэнергию.

В то же время растут долги управляющих компаний, продолжил Евгений Завалищин. Злостных неплательщиков среди них единицы, но именно они формируют рост дебиторской задолженности - порядка 10 миллионов рублей с начала года. Рост составляет более, чем 5%.

Это достаточно серьезные денежные средства. Причем большинство УК и ТСЖ платят своевременно, вплоть до авансирования в «Самарагорэнергосбыт». Но есть ряд компаний, из-за которых продолжается рост дебиторской задолженности. Хотелось бы выделить среди них «Региональный ЖКХ-Сервис», ПЖРТ Октябрьского района и ТСЖ «Самарское региональное содружество». У них в управлении достаточно приличный жилищный фонд - порядка 250 домов. При этом, денежные средства, собираемые указанными УК и ТСЖ с потребителей, не идут в счет оплаты потреблённой электроэнергии. - рассказывает эксперт.

Деньги, которые получают ресурсоснабжающие организации идут на разные нужды, в том числе и на реализацию инвестиционных программ.

С 2020 года на «Самарагорэнергосбыте» лежит обязанность по установке общедомовых приборов учета и приборов учета, находящихся на внутридомовых сетях как у физических лиц, так и у коммерческих организаций. За прошлый год мы установили общедомовые приборы учета на 2,5 тысяч домов, в этом году в индивидуальные приборы учета - АСКУЭ были установлены в 35 000 квартирах горожан, что позволяет правильно и качественно учитывать электроэнергию в многоквартирном доме. Речь идет об умных счетчиках, которые автоматически передают показания на 25 число каждого месяца непосредственно в сбытовую компанию, - говорит Евгений Завалищин.

Умные счетчики помогают увидеть реальную картину потребления электроэнергии и выявить незаконные подключения. Многие жители заметили растущие суммы в платежке и начали выяснять, почему это произошло.

Люди, подключившиеся к общедомовым сетям, выносят морозильные камеры во двор или организуют столярные мастерские в подвалах. Бывает и такое, что подключают целый мини-рынок недалеко от дома к общедомовому потреблению. После устранения этих проблем, цифры в квитанциях приходят в норму, - объясняет эксперт.

Чтобы задолженность не росла, а энергетики могли выполнять свои обязательства в полном объеме, Евгений Завалищин призывает всех передавать показания приборов учета и оплачивать услуги своевременно.

Удобнее всего передавать показания и платить за свет в личном кабинете СамГЭС на samges.ru и в мобильном приложении для Android и iOS.

Для того чтобы повысить заинтересованность потребителей в своевременной и полной оплате потребленной электроэнергии АО «СамГЭС» проводит предновогоднюю акцию «Энергия в подарок».

Для участия в акции достаточно выполнить следующие условия:

- быть зарегистрирован в Личном кабинете СамГЭС;

- не иметь долгов и неоплаченных пеней;

- передать показания прибора учета до 25 декабря;

- внести авансовый платеж за декабрь 2022 год и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).

Регистрация доступна на официальном сайте АО «СамГЭС».

Стать участником Акции и выиграть 600, 400 или 200 кВт*ч можно до 25 декабря 2022 года включительно.

Ознакомиться с Правилами акции «Энергия в подарок» можно на официальном сайте АО «СамГЭС».