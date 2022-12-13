В Самарской области прошли испытания самовосстанавливающейся линии электропередачи

При падении дерева провода опускаются, но остаются целыми. Фото: АО «ССК»

Риски заповедной зоны

Недавно на российском рынке появилась технология самовосстанавливающихся воздушных линий электропередачи. Она была разработана для мест, куда по разным причинам затруднен доступ ремонтных бригад. Например, для гористой и/или лесной местности, куда сложно проехать спецтехнике для проведения восстановительных работ на сетях.

Впервые эта технология была применена в Москве и Московской области, а осенью появилась и в Самарской – в районе села Зольного, близ Жигулевского заповедника. Здесь непростой рельеф: склоны гор, лес, а значит, риск падения деревьев на провода линии электропередачи особенно велик.

- Обрыв проводов, повреждение изоляторов и опор при падении на воздушную линию дерева происходит из-за жесткой фиксации проводов на изоляторах, - рассказал «КП» технический директор АО «Самарская сетевая компания» Василий Мишин. – Новая же конструкция имеет раскаточные ролики в привесных траверзах, которые позволяют проводу двигаться. Поэтому при падении дерева на воздушную линию провод скользит по роликам поддерживающих зажимов, провисает под стволом до земли, но не обрывается. Опоры и зажимы также не повреждаются.

Проверили на прочность

Зима – время повышенной нагрузки на систему электроснабжения: ветра, морозы, ледяные дожди испытывают на прочность воздушные ЛЭП. Поэтому было принято решение до серьезных снегопадов и погодных аномалий испытать новую самовосстанавливающуюся линию.

В начале декабря специалисты ССК провели эксперимент, в котором смоделировали ситуацию падения на линию дерева. Испытание завершилось успешно: когда тяжелый ствол лег на провода, они проскользили по роликам, опустились под тяжестью дерева до земли, но не оборвались. Энергетики убрали упавший ствол за считанные минуты, и абсолютно целые провода поднялись вверх. Вот и весь «ремонт»: без сложного демонтажа и замены оборудования и без ограничения электроснабжения жителей и учреждений окрестных поселков.

- Провода восстановились практически сразу, опоры и траверзы не повредились. И что самое главное, жители даже не узнают об этом происшествии. Я полностью удовлетворен результатами испытаний, - подчеркнул Василий Мишин.

Эксплуатация самовосстанавливающейся линии в зимний период покажет, стоит ли расширить применение данной технологии на сетях, расположенных в труднодоступных местах по всей Самарской области.