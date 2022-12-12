В 2023 году самарских автомобилистов ожидают изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с 1 января нового года автовладельцам придется нести больше расходов, поскольку в цене вырастут несколько акцизов и появятся новые пошлины. Нововведения также будут направлены в сторону увеличения контроля за соблюдением ПДД. Публикуем все изменения, которые ожидают водителей Самарской области в 2023 году.

Новые пошлины

С нового года автомобилистам придется платить за регистрационные действия, которые ранее были бесплатными. Так, 1000 руб. Теперь будет стоить выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля в эксплуатации. Такую же сумму нужно будет отдавать за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Выдача свидетельства о допуске машины к перевозке опасных грузов обойдется в 1500 руб.

Также с 800 до 1500 руб. повысится пошлина на выдачу свидетельства о соответствии безопасности автомобиля с измененной конструкцией.

Отмена скидки при оплате госпошлин через «Госуслуги»

1 января 2023 года заканчивается действие скидки в размере 30% при оплате всех госпошлин через портал «Госуслуги». Продлевать ее не планируют, так как она была временной и в проекте бюджета больше не предусмотрена.

Увеличение акцизов на легковушки и мотоциклы

С 1 января 2023 года в силу вступят следующие расценки для легковых автомобилей:

- с мощностью двигателя 90-150 л.с. — 55 рублей за 1 л. с.;

с мощностью двигателя 150-200 л.с. — 531 рубль за 1 л с.;

с мощностью двигателя 200-300 л. с. — 869 руб. 1 л.с.;

с мощностью двигателя 300-400 л.с. — 1482 руб. за 1 л.с.;

с мощностью двигателя 400-500 л.с. — 1534 рубля за 1 л.с.;

с мощностью двигателя свыше 500 л. с. — 1584 руб. за 1 л.с.

На мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с. с нового года будет действовать ставка 531 рубль за 1 л.с.

Увеличение акцизов на топливо

В 2023 году вырастут акцизы и топливо. Акциз на бензин ниже класса 5 составит 14736 руб. за одну тонну, на бензин класса 5 - 14345 руб. за тонну, на дизель - 9938 руб. за тонну. Сбор на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей будет равняться 6318 руб. за тонну. Акциз на авиационный керосин останется на прежнем уровне до 31 декабря 2023 года - 2800 руб. за тонну.

Автоматическое списание штрафов

Чтобы годами не ждать, когда наконец должники оплатят свои штрафы, было решено с 1 января 2023 года создать единые лицевые счета для автовладельцев. Данные о невыплаченном штрафе будут передаваться судебным приставам, которые безо всяких предупреждений и уведомлений смогут списывать деньги с банковских карт и счетов нарушителей ПДД.

Льготных автокредитов больше не будет

С нового года госпрограммы по субсидированию покупки автомобилей «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» больше не будут работать. Они были рассчитаны на период до 2023 года и продлевать их не планируют.

Увеличение цен на техосмотр

Текущие ставки на техосмотр планируется увеличить на уровень инфляции. Новые расценки будут в каждом регионе свои. Их должны озвучить после 20 декабря 2022 года. В сентябре этого года была опубликована новая методика расчета предельного размера платы за техосмотр. В ней стоимость зависит от категории транспортного средства.

Так, по этой методике техосмотр легкового авто должен стоить не менее 913 руб., двухколесного транспорта - не менее 321 руб., небольшого грузового авто - не менее 999 руб. Для сравнения - сейчас в Самарской области техосмотр для легковушки стоит не менее 400 руб.

Изменение правил для перевозчиков пассажиров в совместной поездке

С 1 марта 2023 года человеку, который везет в своей машине пассажиров (имеется в виду именно совместное путешествие, а не короткая поездка по городу), предъявляются новые требования. Его водительский стаж должен быть не менее 2 лет. Если водитель - иностранец, то он еще должен будет получить водительское удостоверение категории B российского образца.

Отмена «Зеленых карт» ОСАГО

С 1 июня 2023 года перестанут действовать «Зеленые карты» ОСАГО. Это произойдет потому, что соглашения между российскими страховщиками и Евросоюзом потеряют свою юридическую силу. Желающим поехать на своем авто в европейскую страну придется оформлять страховой полис ОСАГО этого государства. Естественно, это повлечет за собой дополнительные расходы.