Наслаждаемся солнцем, пока можем: погода в Самаре в апреле 2023

В начале апреля будет тепло, но пасмурно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях Гидрометцентр России пообещал жителям страны теплый, в пределах климатической нормы апрель. Правда, кое-где в европейской части страны возможны ночные заморозки. Рассказываем о погоде в Самаре в апреле 2023 года.

Данные предоставлены погодным сервисом Gismeteo.ru.

Погода на первую декаду апреля

2023 в Самаре

Начало месяца порадует повышенными дневными и ночными температурами воздуха, а вот солнца будет маловато. Днем от +8 до +15 градусов, ночью +2...+7 градусов. Преимущественно пасмурно. Ожидается несколько дождливых дней.

Погода на вторую декаду апреля 2023 в Самаре

Вторые десять дней апреля теплее не станут, но зато будет больше солнца. Днем +8...+13 градусов, переменная облачность. Ночью 0...+5 градусов. Прогнозируются незначительные осадки.

Погода на третью декаду апреля 2023 в Самаре

Средняя дневная температура воздуха в третьей декаде апреля составит +13 градусов. Ночью +2...+6 градусов. Солнце будет показываться из-за облаков и туч не каждый день. Сильный дождь ожидается 28 апреля, в остальные дни - без осадков.

Народные приметы, связанные с погодой в апреле

По апрельской погоде наши предки часто делали прогнозы на лето. Если первые дни апреля ветрены - ждите обильных дождей в июне. В апреле мокро - к грибному лету. Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов.