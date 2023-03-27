«Везли через несколько границ»: американец вернул русскому герою украденную в плену медаль

Американский коллекционер выкупил награду русского бойца и вернул ее герою. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Американец вернул русскому герою украденную в плену медаль. Коллекционер увидел награду на аукционе маркетплейса eBay и решил во что бы то ни стало выкупить ее и отправить владельцу. И вот что из этого вышло.

Чудом выжили под обстрелами

Сапер из Мурома Дмитрий уехал в Донбасс в самом начале спецоперации. Занимался разминированием в Мариуполе и Донецке и был представлен к медали «За отвагу». В сентябре 2022 года отряд Дмитрия по пути в Харьковскую область столкнулся с большим подразделением ВСУ. Наши парни чудом выжили под обстрелами, но оказались в плену. Вэсэушники забрали все ценное, в том числе и награды - «За отвагу» и медаль Суворова (ее боец тоже получил в 2022 году). - Нас били, выпытывали информацию, но мы ничего не сказали, - вспоминать о пережитом Дмитрию непросто. В ноябре офицера решили обменять на украинских военнослужащих. Дмитрий вернулся домой, но уже без наград и без единой мысли, что когда-то они вернутся.

Самарский коллекционер Андрей Болдырев лично привез медаль Дмитрию. Фото: скрин видео

Сразу понял, что это награды русских солдат

Но по счастливой случайности одна из медалей нашла владельца благодаря Геннадию - коллекционеру, уроженцу Киева, переехавшему в США в 1992 году. Он увидел объявление об их продаже на маркетплейсе eBay. - Я сразу понял, что это награды российских солдат, участников СВО. Я родился и вырос на Украине, но то, что делают сейчас мои земляки, я категорически не одобряю. Когда я увидел медали, выставленные продавцом с Украины за смешную цену в 250 долларов, был в негодовании. Я сразу поставил сумму в 550 долларов за каждую с надеждой, что выкуплю их и найду владельцев, - рассказывает Геннадий.

Медаль "За отвагу" вернулась к своему владельцу. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Нашли героя

В итоге Суворова увел неизвестный покупатель. А вот «За отвагу» досталась Геннадию. Предстояло найти хозяина - коллекционер даже не был уверен, что тот жив. За помощью киевский американец обратился к коллекционеру из Самары Андрею Болдыреву, который занимается сбором гуманитарной помощи нашим бойцам. - Я сразу решил помочь. Обратился в Министерство обороны РФ, и очень быстро мне дали контакты Дмитрия. Мы были счастливы, что герой жив, - рассказывает Андрей. Отправить награду посылкой было нельзя. Геннадий договорился с женщиной, летевшей в Москву, и та взяла коробочку с собой. С медалью Андрей отправился в Муром и лично встретился с военным. - Это уникальный случай, один на миллион. Кто-то случайно наткнулся на медаль, позвонил нужному человеку, нашлись и те, кто перевез ее через несколько границ, и вот Дмитрий, который пережил многое, вернул себе почетную награду, - поделился Андрей Болдырев. Американский коллекционер не оставляет попыток найти и медаль Суворова, надеется, что она обязательно всплывет еще на каких-то аукционах.